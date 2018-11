Lange hat es gedauert, doch Ubisoft hat es jetzt offenbar auf die Reihe gebracht: Der Elite-Söldner Damais ist nun endlich im Spiel verfügbar!

Durch Live-Events will Ubisoft die Spieler im aktuellen Assassin's Creed: Odyssey bei der Stange halten und hat dafür Elite-Schiffe und Elite-Söldner im wöchentlichen Wechsel als besonders herausfordernde Gegner eingeplant. Während mit den Schiffskämpfen alles glatt lief, hatte man mit den Elite-Söldnern jedoch einigermaßen skurrile Probleme.

Damais the Indifferent, so der Name des ersten Elite-Gegners, sollte eigentlich schon vor einigen Wochen starten, nur machte sich dieser gewissermaßen einfach aus dem Staub und war für die allermeisten Spieler in Assassin's Creed: Odyssey gar nicht erst zu finden. Der Entwickler begab sich auf Fehlersuche, konnte des Problem zunächst aber nicht ausfindig machen. Auch ein zweiter Versuch eines Elite-Söldner-Events scheiterte und fortan gab man bekannt, diese bis auf Weiteres auf Eis zu legen, bis man den Fehlerteufel bezwungen hat.

Das ist nun offenbar gelungen, denn via Twitter läutete Ubisoft nun das erste Elite-Söldner-Event ein, das nun wirklich auch komplett über die Bühne gehen soll. Damais the Indifferent lässt sich insoweit endlich von euch im Titel bekämpfen und wirft euch gute Belohnungen ab, wenn ihr ihm bezwingt. Konkret erwartet euch ein epischer Brustpanzer und Oreichalkos; bei Letzterem handelt es sich ja um die Premium-Währung, die ihr dann für weitere Gegenstände im Spiel einsetzen könnt.