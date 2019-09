Vor einiger Zeit hat Ubisoft auch für Assassin's Creed: Odyssey den lehrreichen Modus Discovery Tour angekündigt - wie schon zuvor im Ägypten-Ableger Origins. Jetzt steht der Start dieses Modus unmittelbar bevor.

Wer mehr über die griechische Antike lernen möchte, der sollte sich in der kommenden Woche nicht zuviel vornehmen. Am 10. September 2019 wird Ubisoft nämlich den zuvor angekündigten Modus Discovery Tour für Assassin's Creed: Odyssey veröffentlichen.

Der neue Modus nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise der Geschichte und Kultur des antiken Griechenlands. Ihr könnt in dieser frei interagieren und die Historie spielerisch erleben. Ihr habt die Chance, an Führungen teilzunehmen oder frei durch die offene Welt von Odyssey zu streifen, ohne in Konflikte oder Spielabläufe verwickelt zu werden.

Der Modus, der für alle Inhaber von Assassin's Creed: Odyssey kostenlos erscheinen und darüber hinaus separat via Uplay für den PC veröffentlicht wird, bietet euch 29 Regionen und über 300 Stationen mit Führungen zu fünf verschiedenen Themen wie Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen. Hinzu kommen neue Funktionen, in denen ihr frei zwischen 35 einzigartigen Avataren und 15 Reittieren wählen könnt. Diese werden durch den Fortschritt im Spiel zugänglich.

Unter dem Strich entsteht in der Discovery Tour somit ein realitätsgetreues 3D-Abbild des antiken Griechenlands mit allerhand historischer Infos.