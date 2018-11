Ubisoft wird auch im November wieder Updates zum aktuellen Actionspiel Assassin's Creed: Odyssey veröffentlichen, die neue Inhalte mit sich bringen. Welche das im Einzelnen sind, wurde nun bekannt gegeben.

Steropes the Cyclops

So bekommt ihr in diesem Monat eine weitere Quest innerhalb der "Lost Tales of Greece" geliefert. Die neue Story trägt den Namen "Divine Intervention" und dreht sich um eine mysteriöse Frau, die euch mit allerhand göttlichen Herausforderungen konfrontiert. Nach "The Show Must Go On" in der vergangenen Woche wird "Divine Intervention" - wie alle zukünftigen derartigen Spielinhalte - automatisch freigeschaltet, wenn ihr Episode 5 der Haupthandlung erreicht habt. Jede der neuen Nebenquests wird gelb auf der Map eingezeichnet. Die Missionen können unterschiedlich enden und euch verschiedene neue Belohnungen einbringen.

Später in diesem Monat, nämlich ab dem 13. November 2018, könnt ihr es dann mit einer neuen mythischen Kreatur aufnehmen. Steropes the Cyclops (Bild oben) erhält nämlich Einzug im Rahmen der neuen Quest "The Lightning Bringer". Wer den Zyklopen im Zuge der Mission besiegt, kann sich einen neuen legendären Bogen sichern.

Außerdem arbeitet Ubisoft an weiteren epischen Events in Form der Elite-Söldner und -Schiffe, wenngleich die Söldner bis zur Lösung eines Problems zunächst auf Eis gelegt wurden. Bis der Fehler behoben ist, gehen regelmäßig Events um Elite-Schiffe live. Um diese spielen zu können, müsst ihr aber mindestens Level 30 erreicht haben.

Bei Sargon gibt es diesen Monat zwei neue exklusive Item-Pakete: das "Odysseus Pack" und das "Odysseus Naval Pack". Ersteres bringt ein neues Ausrüstungs-Set, ein Mount und eine Waffe mit sich, während das zweite Paket ein neues Theme für die Crew und ein Schiffsdesign umfasst. Die Items können auch im Store erworben werden.

Odysseus Pack

Weitere Verbesserungen per Updates umfassen außerdem:

Erhöhung der Levelobergrenze von 50 auf 70; Spieler mit Level 50 erhalten automatisch sogenannte "Ability Points", um ihre bereits überschüssig verdienten Erfahrungspunkte auszugleichen

Individualisierungsoption in Bezug auf die Rüstung, so dass ihr die Stats einer Rüstung mit der Optik einer anderen nutzen könnt.

Individualisierbare Gamepad-Steuerung

Automatische Herstellung regulärer Pfeile wenn die Munition knapp wird, solange ihr genügend Materialien dafür besitzt

Niedrigere Upgrade-Kosten für Ausrüstungsgegenstände

Möglichkeit, XP- und Drachmen-Booster individuell zu pausieren und fortzusetzen