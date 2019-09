Auch fast ein Jahr nach dem Release von Assassin's Creed: Odyssey ruht sich Ubisoft noch nicht aus, sondern verfolgt den Plan weiter, regelmäßig frische Spielinhalte zur Verfügung zu stellen. Jetzt gibt es einen Überblick über alle Neuheiten im September.

In einer Pressemeldung verschafft Entwickler und Publisher Ubisoft heute einen Überblick, welche neuen Inhalte Inhaber von Assassin's Creed: Odyssey im aktuellen Monat September an die Hand bekommen. Im Fokus steht dabei vor allen Dingen der neue Modus "Discovery Tour".

Der neue Modus ist ab dem 10. September über das Hauptmenü des Spiels kostenlos zugänglich, wird für den PC aber auch separat via Uplay zur Verfügung stehen. In diesem könnt ihr ohne Kämpfe & Co. das antike Griechenland mit den fünf Reiseleitern Aspasia, Barnabas, Markos, Herodotos und Leonidas erkunden. Mehr als 300 Stationen und 30 Führungen in 29 Regionen bringen euch die griechische Geschichte spielerisch näher. Dabei geht es um die fünf verschiedenen Themenkomplexe Philosophie, Städte, Alltag, Krieg und Mythen.

Bereits seit dem 03. September gibt es ein neues Kapitel der verlorenen Geschichten von Griechenland, namentlich "Der Sokrates-Prozess". Ihr müsst eurem alten Freund Sokrates helfen, denn dieser wurde verhaftet und ihr müsst herausfinden, wer wirklich dahinter steckt. Zum Absolvieren der neuen Episode ist es erforderlich, dass ihr mindestens Kapitel 5 im Hauptspiel erreicht habt.

Im "Myrmidon Charakter-Paket" gibt es ab dem 27. September im Shop sowie bei Oikos ein neues Ausrüstungspaket, das ein Set, ein Reittier und einen Speer umfasst. Ein erstes Update hat bereits am 05. September zudem der Story-Modus erhalten; diesem wurde ein Kill-Starter hinzugegüt, der es erlaubt, eine Quest zu starten, indem ihr ein festgelegtes Ziel eliminiert.