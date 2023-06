Assassin's Creed erobert die virtuelle Realität und steckt euch in der Rolle von gleich mehreren Legenden der Serie in neue Missionen mit VR-Brille und viel Action.

Assassin's Creed: Nexus VR tummelt sich schon länger in der Gerüchteküche, nun ist es offiziell und soll noch in diesem Jahr kommen. Ausgelegt als VR-Titel für Meta Quest 2 schlüpft ihr im Rahmen nagelneuer Missionen in die Rollen von Ezio, Connor und Kassandra - also drei der beliebtesten Charaktere der Reihe.

Entsprechend führen euch die Einsätze in verschiedene Locations, nämlich das Italien der Renaissance, Kolonial-Amerika und natürlich das alte Griechenland. Worum geht es? Abstergo hat einen Weg gefunden, anhand von mächtigen Artefakten Profile von so ziemlich jedem zu erstellen, basierend auf ihrem Leben und ihren Erinnerungen. Damit will Abstargo den Glauben dieser Menschen manipulieren und ihr müsst das natürlich in verschiedenen Epochen verhindern.

Die Kampagne bietet offene Kartenumgebungen mit 360-Grad-Navigation nebst einem flüssigen und immersiven Parkour-System, das euch freie Entscheidungen zu euren Wegen durch Athen, Vendig und Bosten lässt. Die lebendige Spielwelt soll dabei auf eure VR-Aktionen reagieren.

Gekämpft wird natürlich auch, wobei ihr realtische Bewegungen zum Blocken, Parieren oder Kontern nutzen könnt. Hinzu kommt eine breite Palette von Waffen, darunter Pfeil und Bogen, die versteckte Klinge, Schwerter, Tomahawks, Wurfmesser, Armbrüste und Rauchbomben. Ebenfalls im Spiel sind Möglichkeiten zum Ablenken von Gegnern, aber auch ein ausgefeiltes Stealth-System.

An der Entwicklung des Spiels, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, sind wie gewohnt gleich mehrere Ubisoft-Studios beteiligt, darunter Red Storm, Reflections aber auch Ubisoft Mumbai, Belgrad, Berlin und Düsseldorf.