Zurück zu den Wurzeln, heißt es bei Assassin's Creed: Mirage. Mehr Attentate, mehr Stealth, aber augenscheinlich müsst ihr deswegen nicht auf einige Freiheiten verzichten.

Nach drei Open-World-Action-Rollenspielen soll Assassin's Creed: Mirage die Reihe wieder zurück zu den Wurzeln führen und wieder Schleichen und heimliche Attentate in den Vordergrund stellen - sich also eher an den älteren Titeln orientieren. Vielleicht eine gute Idee, denn trotz des massiven Erfolgs von Assassin's Creed: Valhalla gab es doch einiges an Ermüdung bei den Fans hinsichtlich des Open-World-Konzeptes.

Interessanterweise bedeutet das augenscheinlich nicht, dass ihr auf gewisse Freiheiten verzichten müsst. Wie Narrative Director Sarah Beaulieu in einem Interview mit Wccftech erwähnte, habt ihr in Mirage offenbar die Freiheit, eure Attentatsziele in beliebiger Reihenfolge zu absolvieren, statt sie in linearer Form in vorgegebener Reihenfolge umzunieten. Die erreichten Ränge innerhalb der "Hidden Ones" sollen keinen Einfluss darauf haben, welche Ziele euch zur Verfügung stehen.

"Du kannst jedes Ziel so machen, wie du willst, in der Reihenfolge, in der du willst, ohne dass du irgendwelche Fortschritte [im Rang der Hidden Ones] gemacht hast", sagte sie. "Du kannst alles machen", so Beaulieu.

Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass ihr eure Tools und Gadgets, die wieder eine wichtigere Rolle spielen sollen, in beliebiger Reihenfolge freischalten könnt. "Jedes Mal, wenn du ein Hauptziel tötest und zurück ins Büro gehst, meldest du dich bei Rafiq und darfst dir eines der Tools aussuchen", heißt es.

Klingt interessant, bleibt nur die Frage, wie diese Freiheiten mit der Story des Spiels zusammenpassen, oder ob es sich am Ende dann doch "nur" um einen Assassinen-Sandkasten handelt, in dem die Story eine untergeordnete Rolle spiel. Ab dem 12. Oktober wissen wir mehr, wenn das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint.