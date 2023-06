Es wurde ja schon kommuniziert, dass das neue Assassin's Creed: Mirage nicht den Umfang der zuletzt veröffentlichten Serienteile wie Valhalla einnehmen wird. Doch wie groß ist die Karte denn nun im Serienvergleich konkret? Dazu gibt es nun neue Aussagen!

Während Ubisoft mit dem nahenden Assassin's Creed: Mirage spielerisch verstärkt zu den Stealth-Wurzeln des Franchise zurückkehren will, wurde auch schon publik gemacht, dass das Spiel in Sachen Umfang deutlich kleiner ausfallen wird als die zuletzt veröffentlichten, durchaus epischen Serienteile. Was das konkret in Sachen Größe der Map bedeutet, ist nun etwas klarer.

Während Valhalla oder Odyssey irrsinnig groß waren, wird sich die Karte von Mirage in etwa an der Größe von Konstantinopel in Assassin's Creed: Revelations sowie Paris in Assassin's Creed: Unity orientieren. Das jedenfalls sagt Michael Huber von Easy Allies, der sich über das Thema mit Ubisoft direkt unterhalten hat.

"Sie haben es ganz spezifischen mit Konstantinopel in Revelations sowie Paris in Unity verglichen. Sie haben gesagt, dass es in etwa so groß werden wird", so Huber. Die beiden Maps der Klassiker fallen indes ebenfalls schon etwas unterschiedlich groß aus. Während Konstantinopel bei rund 0,94 Quadratkilometern liegt, war Paris mit 2,40 Quadratkilometern schon etwas mehr als doppelt so groß. Die Wahrheit dürfte also für Mirage irgendwo in der Mitte liegen.

Nur damit ihr das mal einschätzen könnt: England in Valhalla brachte es auf sage und schreibe 94 Quadratkilometer, Griechenland in Odyssey sogar auf sagenhafte 130 Quadratkilometer. Wer mit diesem schieren Umfang nichts anfangen konnte, dürfte sich über die Rückkehr zu den Basics der Reihe sicherlich freuen.

Assassin's Creed: Mirage erscheint am 12. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.