Erste Spielszenen zeigen: Mirage wirkt wie ein Best of der klassischen Teile

Ubisoft zeigte endlich erste Spielszenen aus dem nächsten Assassin’s-Creed-Teil Mirage, das am 12. Oktober erscheint. Darin spielt ihr bekanntlich die Vorgeschichte von Basim, einer wichtigen Nebenfigur aus Assassin’s Creed: Valhalla.

Wie bereits bekannt spielt Mirage im Bagdad des 9. Jahrhunderts. In einem kurzen Trailer wurde zunächst die Figur des Basim vorgestellt. Dieser schlägt sich als Dieb in den Straßen von Bagdad durch, bis er eines Tages von einer ominösen Assassinin vor Soldaten gerettet und in den Attentäterorden eingeführt wird. Mirage schließt dadurch direkt an die Handlung von Assassin’s Creed: Origins und dessen DLC The Hidden Ones an und leitet zur Geschichte des allerersten Teils mit Altair über.

Assassin's Creed: Mirage - Cinematic Trailer vom Ubisoft Forward Wie zu erwarten war, gab es beim Ubisoft Forward einen neuen Trailer zu Assassin's Creed: Mirage.

Die Geschichte dreht sich um das korrupte Regime der Stadt, das durch den jungen Assassinenorden zu Fall gebracht werden muss. Wie in Assassin’s Creed: Brotherhood scheint ihr dabei die verschiedenen Distrikte der Stadt einzunehmen und Büros des Ordens als Stützpunkte zu errichten. Mirage wird in diesem Sinne anscheinend eine Art Best of aller alten Serienteile.

Auch spielerisch und optisch wirkt Mirage wie eine Verbeugung vor den alten Spielen der Reihe. Die ikonischen weißen Kutten aus der ersten Altair-Episode, die Szene, in der Basim den Todessprung der Assassinen lernt, vor allem aber auch das Spielprinzip führt zurück zu den Wurzeln: Wieder steht der Parkour, das Springen über Dächer, Balancieren über Balken und Strippen, das Verstecken vor Häschern und Flüchten nach erfolgreichem Attentat im Zentrum der Spielerfahrung und weniger die Gigantomie einer riesigen Spielwelt. Selbst die ikonischen Federn hinterlasst ihr wieder am Tatort nach erfolgreichem Auftrag.

Das führt auch die anschließende Gameplay-Präsentation durch narrative Director Sarah Beaulieu vor. Darin zeigten die Entwickler, wie Basim auf sein erstes Attentat gesandt wird. Wie zu sehen, kann der Spieler am "schwarzen Brett" des Ordens stets zwischen unterschiedlichen Aufträgen wählen.

Auskundschaften der Gegend, verstecken, für Ablenkung sorgen – Mirage spielt sich wieder mehr wie die Hitman-Anfänge der Serie und weniger wie das Abklappern von Fragezeichen auf der Landkarte. Dabei kommen auch zahlreiche Gadgets zum Einsatz, wie ein Blasrohr, das in der Präsentation gezeigt wurde.