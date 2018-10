Mit dem Season Pass zu Assassin's Creed: Odyssey wurde überraschend auch ein Remaster von Assassin's Creed III für aktuelle Plattformen angekündigt. Nun wurde Ubisoft etwas konkreter, inwiefern das Spiel verbessert wird.

Wer den Season Pass des aktuellen Assassin's Creed: Odyssey erworben hat oder das noch tut, der bekommt auch Assassin's Creed III Remastered von Ubisoft an die Hand. Der Publisher hat zwar weiter keinen Release-Termin für die Neuauflage des Action-Klassikers für aktuelle Plattformen genannt, gab aber nun einige Details dazu preis.

Demnach will man Assassin's Creed III im Remaster für PC, PS4 und Xbox One nicht nur in technischer Hinsicht optimieren, sondern darüber hinaus auch einige Spielmechaniken sowie einige der bisherigen Features verändern. Offen ließ man gegenwärtig aber noch konkrete Änderungen, man wolle jedoch das Feedback der Spieler entsprechend berücksichtigen.

Was die technische Seite betrifft, so dürft ihr euch auf die Unterstützung von 4K HDR auf den Plattformen PC, PS4 Pro und Xbox One X freuen. Außerdem gibt es neue Charaktermodelle im Remaster, ebenso ein neues Physically Base Render (PBR) Lichtsystem. Insgesamt sollen die die Menschenmengen im Spielverlauf noch dichter werden und in den Umgebungen wird generell mehr los sein. Neben anderen visuellen Upgrades wird es außerdem auch höherauflösende Texturen geben.

Wer auf der standardmäßigen PS4 oder Xbox One zockt, der wird sich auf eine Grafikausgabe in 1080p freuen dürfen.

