Eine der größten Spielereihen aus dem Hause Ubisoft ist Assassin's Creed. Zwar ist es nicht das aktuelle Assassin's Creed: Odyssey, einen Vertreter des namhaften Franchise könnt ihr euch dank einer Aktion aber nun trotzdem gänzlich kostenfrei sichern.

Ubisoft hat im hauseigenen Store den sogenannte Lunar Sale gestartet und lockt mit allerhand Rabatten auf die eigenen Spiele. Dabei müsst ihr aber nicht zwangsläufig überhaupt Geld ausgeben, denn auch ein kostenloses Angebot lockt PC-Spieler: Ihr könnt euch einen Teil von Assassin's Creed für lau herunterladen!

Im Zuge der Verkaufsaktion gibt es nämlich als Lunar Giveaway nun Assassin's Creed Chronicles: China komplett kostenfrei. Für das Spin-Off zur Hauptreihe werden aktuell sonst 9,99 Euro fällig, die euch Ubisoft bei einer Registrierung im eigenen Store und anschließender Betätigung des Buttons erlässt. In den Warenkorb könnt ihr euch das Spiel auf dieser Produktseite legen.

Wer schon einen Uplay-Client besitzt, der kann den Download auch direkt von diesem aus starten und sich die Vollversion sichern. Die Aktion läuft noch bis zum 05. Februar 2019.

Ansonsten lohnt sich wie gesagt auch der Blick auf das ein oder andere weitere Angebot im Zuge der Rabattaktion. Wenn ihr ohnehin schon einen Account im Ubisoft Store bzw. bei Uplay besitzt, dann könnte eventuell der ein oder andere Titel der Reihen Assassin's Creed, The Crew, For Honor & Co. ebenfalls interessant sein.