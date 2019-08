Ende des vergangenen Jahres konnten Fans der Dark-Souls-Reihe auf einen vergleichbaren Titel zurückgreifen, nämlich Ashen. Das Spiel stand aber nur auf der Xbox One sowie via Epic Games Store für PC zur Verfügung. Das wird sich in absehbarer Zeit nun aber ändern.

Der von der Dark-Souls-Reihe inspirierte Titel Ashen wird zukünftig nicht mehr nur für Xbox One und via Epic Games Store für den PC zu haben sein. Das Entwicklerstudio A44 sowie Publisher Annapurna Interactive haben das Action-RPG nun für weitere Plattformen angekündigt.

Fast genau ein Jahr nach dem ursprünglichen Release erfolgt nun nämlich die Veröffentlichung auf PS4 und Switch sowie für den PC fernab des Epic Games Stores. Entsprechende Zeitexklusivitäten sind dann abgelaufen und ermöglichen den Machern diesen Schritt. Auf dem PC könnt ihr künftig dann auch via Steam und GOG.com zuschlagen.

Der Release-Termin für alle genannten neuen Plattformen lautet auf den 09. Dezember 2019.

Das Spiel verfügt über eine durchaus interessante Multiplayer-Mechanik, durch die ihr als NPC für andere Spieler agieren könnt. Diese könnt ihr anschließend beispielsweise durch Quests begleiten und führen.