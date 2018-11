In dieser Woche wird Artifact via Steam erhältlich sein. Ab sofort gibt es einen kostenlosen Comic zum Kartenspiel von Valve, welcher Einblicke in die Welt gibt.

Um die Wartezeit auf Artifact etwas zu verkürzen hat Valve den ersten von mehreren kostenlosen Comics veröffentlicht. Dieser hört auf den Namen Auftakt und beschert euch Einblicke in die Geschichte des Kartenspiels, das auf Dota basiert. Artifact ist in derselben Welt angesiedelt und erzählt die Geschichte der Helden weiter. Grenzen werden erweitert und Schicksale der Charaktere aus beiden Spielen werden beeinflusst.

Für den Erscheinungstag wurde bereits der zweite Comic namens Ruf zu den Waffen angekündigt. Dieser soll eine Kette von Ereignissen beschreiben, die die Welt von Dota für immer verändern werden. Aktuell befindet sich Artifact in der Beta-Phase. Am 28. November erscheint das digitale Kartenspiel zum Preis von 17,95 Euro via Steam. Zusätzliche Kartenpackungen könnt ihr euch entweder erspielen oder gegen Echtgeld kaufen.

Für das nächste Jahr ist außerdem eine Fassung für mobile Geräte geplant. Einen offiziellen Termin gibt es bisher noch nicht. Solltet ihr Interesse an der Geschichte von Artifact haben, dann könnt ihr den ersten Comic auf der Artifact Webseite lesen.