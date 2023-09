Die Chancen stehen nicht schlecht, dass ihr mit Armored Core bisher keinen Kontakt hattet. Schließlich frönte die Reihe von From Software bisher ein Schattendasein. Mit dem sechsten Teil, Fires of Rubicon, sprechen die Entwickler Einsteiger deutlich gezielter an. Leicht fällt die Mech-Action aber dennoch nicht aus. Bevor ihr aber jetzt schreiend vom Pilotendienst desertiert, lest euch lieber diesen Artikel durch. Wir haben zehn essenzielle Tipps für euch zusammengefasst, die den Einstieg in Armored Core VI erleichtern.

Tipp# 1: Überlegt euch gut, ob Armored Core VI euer Spiel ist

Ja, das meinen wir vollkommen Ernst. Denn durch den Elden-Ring-Hype entdeckten viele Spieler ihre Liebe für die Games von From Software. Die echten Fans des Studios hingegen verschlingen seit Demon’s Souls jedes Souls-like der Truppe rund um Hidetaka Miyazaki. Egal, zu welchem Lager ihr gehört, Armored Core VI: Fires of Rubicon eignet sich nicht zwangsläufig für euch. Es handelt sich bei dem Mech-Spektakel nämlich nicht um ein (typisches) Souls-like, noch nicht mal ein traditionelles Rollenspiel verbirgt sich unter den Tonnen an Altmetall.

Viele wichtige Systeme verbergen die Entwickler vor euch und der Schwierigkeitsgrad kann selbst erfahrene Souls-Krieger an ihre Grenzen treiben. Speziell nach dem vergleichsweise Einsteiger-freundlichen Elden Ring trifft euch Armored Core VI oftmals so hart wie eine Energieklinge. Wenn euch das nicht abschreckt und ihr Bock auf viele Anpassungsmöglichkeiten und knackige Kämpfe habt, dann eignet sich das Spiel für euch – und ihr lest am besten direkt weiter!