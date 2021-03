Mit der achten Saison hat Apex Legends gleich zwei gute Gründe zu feiern. Neben dem zweiten Geburtstag des Free-to-play Battle-Royales steht heute der Release auf Switch an. Beide Anlässe zelebrieren die Entwickler in gewohnter Manier mit einer neuen Saison und dazugehöriger Legende, sowie einem prallgefüllten Event für die ganze Community.

Seit nunmehr zwei Jahren lockt euch Apex Legends in die Outlands. Während dieser Zeit wurde in sieben Saisons um die Arena-Krone gefochten. Mit mittlerweile 16 abwechslungsreichen Legenden gilt es, sich in Respawns Battle-Royale zu messen. Dabei passten die Entwickler die Karten des Battle-Royales immer wieder entsprechend zur Story der Charaktere an. Inzwischen ist die achte Saison angelaufen und hält wieder einige Überraschungen parat.

Saison 8

Die achte Saison verschreibt sich dem Motto „Chaos“. Passend dazu veränderte sich einiges in der Welt von Apex Legends. Allen voran feierte mit dem Sprengstoffexperten Walter Fitzroy – a.k.a. Fuse – eine neue Legende ihr Debüt in den Arenen der Outlands. Der Söldner sorgt mit seinen Clusterbomben, Granaten und Bombardements für jede Menge Durcheinander auf dem Schlachtfeld. Seine Geschichte könnt ihr im Laufe der achten Saison in der Königsschlucht ergründen.

Mit dem 30-30-Repeater hat Fuse die neue Waffe für die achte Saison mit im Gepäck. Die beliebteste Waffe seiner Heimatwelt Salvo ist ein Unterhebel-Gewehr, mit dem ihr eure Gegner aus angenehmer Distanz und mit ordentlicher Durchschlagskraft aufs Korn nehmen könnt.

Außerdem spendiert die achte Saison der bekannten Karte Königsschlucht ein Revival. Der Klassiker blieb jedoch nicht vom Chaos verschont. Zwar versprüht die Schlucht auch weiterhin den Charme aus den vorherigen Saisons, wurde aber aufgrund eines Luftschiff-Absturzes etwas in Mitleidenschaft gezogen. Neben der Absturzstelle, einer interessanten King-of-the-Hill-Position, spendieren euch die Entwickler auch gleich einige neue Arsenale und Bereiche.

Daneben wird in der achten Saison erneut eine Rangliste ausgespielt. Mit dem Chaos-Battle-Pass finden ferner mehr als 100 Objekte wie legendäre Skins, Packs und Holo-Sprays ihren Weg in das Battle-Royale.

Switch Release & Chaos-Theory-Event

Wer Apex Legends erstmals auf einem kleineren Bildschirm genießen möchte, für den hat Respawn ebenfalls gesorgt. In Zusammenarbeit mit den Port-Spezialisten von Panic Button bringen die Entwickler ihr Battle-Royale am 9. März auf die Nintendo Switch. Apex wird im Docking-Modus der Konsole in 30fps bei 720p-Auflösung präsentiert oder in 560p im Handheld-Modus und soll zudem Crossplay ermöglichen. Durch gyroskopisches Zielen mit Motion-Control will sich Apex Legends auf der Switch weiterentwickeln und dynamisch erfahren lassen. Wie auf den anderen Plattformen auch, bleibt das Battle Royale auf der Nintendo-Konsole für seine Fans kostenlos zugänglich.

Mit dem Release der Switch-Version von Apex Legends geht außerdem das Chaos Theory Event an den Start. Passend zum Saison-Thema „Chaos“ manipuliert Mad Maggie mit der „Ringraserei-Eskalationsübernahme“ die Karte, sodass immer wieder Ring Flares auftauchen. Die zufälligen Anomalien sollen für spannende Kämpfe in kleinen Arealen sorgen. Nebenbei darf sich die Community im Rahmen des Events über spezielle Chaos-Theory-Skins zum Thema „Warlords“ und das Gurka-Messer für Bangalore freuen.

Gewinnspiel

Passend zum Release der Switch-Version von Apex Legends verlosen wir insgesamt zehn Codes für Apex-Coins im Wert von je 100 Euro, einlösbar im Nintendo eShop. Mit reichlich In-Game-Währung für kosmetische Objekte und neue Legenden im Gepäck, schafft ihr auf der neuen Plattform gleich beste Voraussetzungen, um in Season 8 richtig durchzustarten.

>> Apex-Coins im Wert von 100 Euro: Hier geht es zur Verlosung! <<

Fazit

Mit der achten Saison „Chaos“ und dem Chaos Theory Event feiert Entwickler Respawn gebührend den zweiten Geburtstag von Apex Legends. Nicht nur die Legende Fuse passt in das chaotische Setting, sondern auch das Revival des Klassikers Königsschlucht fügt sich nahtlos in das Motto der Saison. Das Chaos Theory Event schafft währenddessen einiges an Abwechslung in den Kämpfen. Mit der Rückkehr der vertrauten Karte dürften sich trotz frischem Anstrich nostalgische Gefühle bei den meisten Apex-Veteranen einstellen. Der Switch-Port ist bei Panic Button in guten Händen und dürfte nicht wenige Nintendo-Fans in die Arme des Battle-Royales führen.