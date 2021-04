Nach der Feier zum zweiten Geburtstag und einer erfolgreichen achten Season legt Respawn am 4. Mai mit der Season 9 das bis dato größte Update der Apex-Geschichte nach. Mit Legacy verändert sich einiges, vor allem in Sachen Competition, denn erstmals weicht Apex Legends von seinen Wurzeln als Battle-Royale ab. Wie das Experiment aussieht, was es mit der neuen Legende Valkyrie auf sich hat und welche Veränderungen noch auf Erkundung warten, verraten wir in unserer Preview.

An Erfolg mangelt es nicht: Über 120 Millionen Spieler haben im Verlauf der bisherigen acht Seasons den Kampf um die Krone in den Outlands aufgenommen. Nach der kürzlich veröffentlichten Switch-Version stehen mit der 9. Season und dem zweiten Geburtstag schon wieder neue spannende Ereignisse an, die den Free-to-play-Shooter gehörig umkrempeln. Erstmals verlässt das Battle-Royale-Spiel bekannte Gewässer und wagt sich mit einem neuen Spielmodus in kompetitivere Sphären vor. Natürlich gibt es passend zur 9. Season auch wieder eine neue Legende, inklusive einer ganz besonderen Waffe.

Apex-Predatoren gesucht

Huch, da weht aber plötzlich ein angenehm frischer Wind durch die Outlands. Nach einer mehr als erfolgreichen Season 8, die ausschließlich im klassischen Battle-Royale-Modus ablief, probieren sich die Entwickler in Season 9 an einem komplett neuen Spielmodus: den “Arenas”. Der spult überraschenderweise nicht das klassische Battle-Royale ab, sondern liefert flotte 3-gegen-3-Schlachten zwischen zwei Teams. Dafür spendieren die Entwickler nicht nur neue Maps, die auf die veränderten Bedingungen des Arena-Modus angepasst sind, sondern auch einige neue Regeln speziell für die Gefechte.

Zwei Teams aus je drei Spielern treten in den Arenen solange gegeneinander an, bis eines der Teams zwei Siege Vorsprung erspielt und mindestens drei Runden gewonnen hat, also quasi wie beim Tennis. Das Ziel von jedem Match besteht ganz simpel darin, das gegnerische Team zu erledigen. Gespielt wird auf insgesamt fünf Karten, die aus Versatzstücken der bekannten großen Maps bestehen und zwei neuen Entwürfen namens Party Crasher und Phase Runner. Letztere liefern eine spannende Mischung aus eng verwinkelten Häuserkämpfen und offenen, für Scharfschützen gut einsehbaren Flächen.

Fallschirmsprung, Ausrüstung looten und weite Strecken auf der Karte zurücklegen ist in den Arenen Geschichte - wer das will, der spielt den klassischen Modus. Die Ausrüstung wird vor dem Kampf im Menü mit Materialien gekauft, von denen wir dann im Laufe des Matches mehr finden, mit denen wir dann wiederum nach einer Runde neue Upgrades kaufen können. Nach der Wahl der Legende und Bewaffnung geht es sofort los, drei gegen drei, direkter Konflikt auf einer kleinen Karte. Wir merken sofort: Hier zählt viel mehr der Skill an der Waffe als Übersicht und Beuteglück. Erfrischend ist auch, dass wir die Ultimates und Skills unserer Legenden im Verlauf des Matches dazukaufen müssen.

Dadurch, dass man mehrmals hintereinander gegen das gleiche Team antritt, lohnt sich gute Vorbereitung und Koordination umso mehr. Ob sich ein Team mit Sniper-, Nah- und Mitteldistanz-Waffen ausgewogen aufstellt oder lieber mit drei Shotguns einen Rush probiert, bietet jeweils Vor- und Nachteile. Geht eine Taktik in die Hose, kann der Loadout mit auf der Map gefundenen Materialien nach jeder Runde angepasst werden. Dieses dynamische Taktieren ist eingängig, macht sofort Spaß und belohnt Teamplay mehr, als es bei der großen Battle-Royale-Schwester der Fall ist, denn da ist einfach der Zufallsfaktor mit Loot und Co. viel größer.

Unsere ersten Stunden in den Arenen bringen den Puls ganz ordentlich in die Höhe. Der Modus spielt sich durch kurze Runden ziemlich flott, sorgt für Kurzweile und mit einem guten Team ergeben sich außerdem coole koordinierte Hinterhalte. Rundum verlangt die Arena deutlich mehr Skill an der Waffe, als es uns das Battle-Royale abnötigt. Noch gibt es zwar keinen Ranked-Modus, in dem die Spieler ihre Skills auch dokumentiert messen können, doch die Rangliste soll schon bald folgen.

Am Himmel tut sich was

Wie es sich für eine neue Season gehört, fügt Respawn seinem 16-köpfigen Legenden-Ensemble mit Valkyrie eine weitere Heldin hinzu. Die neue Legende steht ganz im Zeichen des Jetpacks, mit dem sich Valkyrie kurzerhand in die Lüfte erheben kann. Von dort aus feuert sie mit Raketenschwärmen auf die Feinde unter sich. Wenn es dann doch mal brenzlig wird, kann sie mit ihrem Ultimate sogar gleich das ganze Team mit in den Himmel liften und so große Stücke der Karte in kürzester Zeit überwinden. Dazu kommt noch ein angepasstes HUD, das Gegner auf dem Boden markiert und auch für das Team nützlich ist.

Die ersten Spritzflüge mit Valkyrie machen schon richtig Freude. Ihre Bewegungsfreiheit eröffnet spannende Flankierungs-Manöver und im Team hilft das Fliegerass beim Entkommen. Aktuell ist das Jetpack noch ein wenig zu stark, denn es hält Valkyrie etwas zu lange in der Luft und verschafft ihr damit einen starken Vorteil in Sachen Übersicht. Wenn Respawn bis zum Start der Season noch ein wenig daran dreht, dürfte die Legende aber einen festen Platz in der Rotation haben, ohne zu viele Vorteile einzubringen.

Wer sich für die Lore in Apex Legends interessiert, bekommt mit Valkyrie - oder nennen wir sie bei ihrem vollen Namen: Kyrie Imahara - ebenfalls neuen Stoff. Die Jetpack-Amazone ist die Tochter von Viper, dem Antagonisten aus Titanfall 2 und sinnt für die Geschehnisse rund um ihren Vater auf Rache. Wer mehr über die Hintergründe von Valkyrie und die Verschränkung mit dem Titanfall-Universum erfahren möchte, der sollte unbedingt einen Blick in die Comics werfen, die es in Apex Legends durch das Erfüllen kleinerer Erfolge freizuschalten gibt.

Ein neues Spielzeug

Mit dem „Bocek“ serviert Respawn seinen Legenden auch gleich eine neue Waffe. Was erstmal wie ein osteuropäischer Cocktail klingt, entpuppt sich als Repetierbogen und - Heidewitzka! - ist der schwer zu spielen. Der Bocek - während der Anspielsitzung von uns neckisch “Bocschwer” genannt - benötigt außerordentliche Präzision und ein ruhiges Händchen, wenn wir unsere wertvollen Pfeile nicht wirkungslos daneben feuern wollen - zum Glück kann man die wenigstens nach einem Fehlschuss wieder einsammeln.

Damit der Nahkampf mit dem Bocek nicht zu viel von unseren alten, zittrigen Händen abverlangt, hat Respawn mit dem neuen Shatter-Cap-Aufsatz Abhilfe geschaffen. Der macht aus den Pfeilen Splitter-Projektile wie in einer Shotgun und den Bogen damit auch Mano-a-Mano noch nützlich. Außerdem belohnt der Bocek das Schießen im Rhythmus, also den Pfeil immer genau dann abschwirren zu lassen, wenn der Zenit der Sehnenspannung erreicht ist. Treffen wir den richtigen Punkt, lädt unsere Legende schneller Pfeile nach. Das spielt sich, sofern es denn gelingt, sehr flott und natürlich und dürfte für viele Spieler eine echte Alternative zu den bekannten Sniper-Gewehren werden.

Ikarus auf Olympus

Natürlich vergeht keine Season in Apex Legends, in der nicht wenigstens eine der bekannten Karten für den Battle-Royale-Modus grundüberholt wird. Dieses Mal hat es Olympus erwischt, die erst mit der siebten Season in die Rotation Einzug hielt. Weil Olympus vielen Spielern zu weitläufig und offen war - und damit für Camper und Sniper-Fans zu einladend - hat Respawn einige der Flächen mit dem Legacy-Patch zur 9. Season unzugänglicher gestaltet.

Apex Legends - Legacy Launch Trailer Der neue Trailer zu Apex Legends bekräftigt, dass der Titel über Battle Royale hinaus künftig auch noch einen Arena-Modus bieten wird.

Besonders in der Nähe der Solarkanone verlagert sich das Spielgeschehen jetzt in die deutlich engeren Räume des abgestürzten Forschungsraumschiffs Ikarus. Das hatte außerdem eine parasitäre Pflanze an Bord, die nun auf Olympus besonders freie Flächen zugewuchert hat - cleverer Trick, Respawn. Wer die Augen aufhält, der stolpert gelegentlich über eine Leiche der vormaligen Crew, die dann bisweilen einen “Bridge Key” bei sich trägt - eine Zugangskarte für Bereiche des Raumschiffes, die besonders gute Ausrüstung bereithalten. Ein Besuch der Ikarus lohnt sich also.

Am 4. Mai startet die 9. Season in Apex Legends auf Origin, Steam, PlayStation 4, Xbox One und Switch.