Wie auch Battle-Royale-Konkurrent Fortnite ist auch Apex Legends eigentlich kostenfrei zu haben. Wer sich dennoch eine klassische Box-Version ins Regal stellen möchte, der kann sich eine solche nun in zwei Ausführungen auch mit einigen Extras zulegen.

Auch Fortnite hat es mit zusätzlichen Inhalten bereits in einigen Editionen in den örtlichen Handel geschafft und jetzt folgt auch Apex Legends von Respawn Entertainment diesem Beispiel. Zusammen mit Publisher EA bringen die Entwickler jetzt gleich zwei Varianten einer Box-Version des erfolgreichen Battle-Royale-Titels in den lokalen Handel.

Wie EA ankündigte, werden die neuen Retail-Varianten für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen erhältlich sein; die PC-Fassung kommt aber ohne Disc daher und umfasst lediglich einen Download-Code.

Welche Editionen gibt es konkret? Einerseits könnt ihr euch für die sogenannte Lifeline Edition, andererseits für die Bloodhound Edition entscheiden. Jede Variante kommt mit einem einzigartigen legendären Skin für die namensgebenden Helden, einen legendären Waffen-Skin und 1.000 Apex Coins daher. Außerdem sind auch ein Banner und ein Badge enthalten.

Der Release der Box-Versionen soll am 18. Oktober erfolgen, der US-Preis wird jeweils mit 20 Dollar angegeben. Die enthaltenen 1.000 Apex Coins haben einen Gegenwert von 10 Dollar, so dass Käufer rund 10 Dollar für die zusätzlichen und exklusiven Skins ausgeben.

Die Inhalte der Box-Versionen laut offiziellen englischsprachigen Angaben im Überblick:

Apex Legends Lifeline Edition ($20)

Legendary Guardian Angel Lifeline Skin

Legendary Chooser of the Slain Flatline Skin

Exclusive Winged Guardian Banner

Exclusive Angel Struck Badge

1.000 Apex Coins

Apex Legends Bloodhound Edition ($20)

Legendary The Intimidator Bloodhound Skin

Legendary Wrath Bringer Prowler Skin

Exclusive Feeling Impish Banner

Exclusive Tormentor Badge

1.000 Apex Coins