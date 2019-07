Zwei exklusive neue Skins via Twitch Prime

In Apex Legends ist erst in dieser Woche endlich Season 2 gestartet - und passend dazu bekommen Abonnenten von Twitch Prime nun wieder exklusiven neuen Loot an die Hand.

Nach langem Warten hat Respawn Entertainment in dieser Woche endlich den Startschuss für die zweite Season im Battle-Royale-Erfolgstitel Apex Legends gegeben. Das gilt es natürlich zu feiern und so profitieren Abonnenten von Twitch Prime nun wieder besonders.

Wer ein Amazon-Prime-Abo besitzt und seinen Account mit Twitch verknüpft hat, der kann via Twitch Prime nun wieder neuen exklusiven Loot für den Titel beanspruchen. Passend zu Season 2 handelt es sich dabei um zwei weitere exklusive Skins. Gleichzeitig ist das auch das erste von insgesamt vier kosmetischen Paketen, die kostenfrei über Twitch Prime für das Spiel veröffentlicht werden sollen.

Um welche Skins geht es konkret? Der neue Champion Wattson bekommt einen neuen Look spendiert. Und Selbiges trifft auch auf die neue Wumme L-Star zu. Um euch diese zu sichern ist jedoch eine Verbindung des Twitch-Prime- mit dem EA-Account notwendig.

Der nächste Skin, den Mitglieder exklusiv erhalten werden, steht ebenfalls schon fest: Dieser heißt Dino Dynamo und ist für Bangalore.