Mit Apex Legends wagten sich auch die Titanfall-Macher von Respawn Entertainment in das Battle-Royale-Genre vor - und waren überraschend erfolgreich. Spieler lechzen daher nach neuen Inhalten, doch wann gibt es endlich Neuigkeiten zu Season 2?

Im Gegensatz zur Konkurrenz um Fortnite gibt es in Apex Legends etwas seltener neue Inhalte. Dementsprechen lechzen Fans natürlich nach neuen Infos und nach Nachschub, doch von Season 2 fehlte bislang jede Spur. Das wird auch noch eine kurze Weile so bleiben.

Via Reddit hat sich nun nämlich Executive Producer Drew McCoy zu Wort gemeldet und sich unter anderem zur zweiten Season geäußert. Details zu dieser wolle man demnach im Rahmen des firmeneigenen Events EA Play anlässlich der E3 2019 in Los Angeles bekannt geben. Spieler des Battle-Royale-Hits müssen sich also noch bis in den Juni 2019 gedulden.

Einen ersten Vorgeschmack lieferte McCoy aber jetzt bereits: Season 2 wird euch - wie alle darauffolgenden weiteren Season auch - demnach wieder einen neuen Battle Pass, mindestens eine neue Legend und neue Inhalte in Sachen Meta-Game bieten. Dazu gesellen sich weitere Fehlerbehebung, das Schließen von Exploits, Balancing-Verbesserungen und mehr. Der Season 2 Battle Pass soll "bedeutende neue Inhalte" zu bieten haben und auch das Debüt einer neuen Waffe mit sich bringen.

Im gleichen Atemzug betonte McCoy außerdem, dass ein weiteres Titanfall-Projekt des Studios aktuell auf Eis liegt. Die anhaltenden Arbeiten an Apex Legends sowie am kommenden Star Wars Jedi: Fallen Order würden das Entwicklerteam entsprechend einspannen und man werde von beiden Projekten keinerlei Ressourcen abziehen. Fans von Apex Legends dürfte das sicherlich freuen.