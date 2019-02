Wir berichteten ja erst kürzlich, dass Abonnenten von Twitch Prime in Apex Legends exklusive Spielinhalte spendiert bekommen. Diese können teilweise aber offenbar auch ohne Abo abgegriffen werden. Wir verraten euch, wie es funktioniert.

Seit dieser Woche profitieren Abonnenten von Twitch Prime auch im aktuellen Blockbuster Apex Legends besonders. Wer ein Amazon-Prime-Abo besitzt und das Amazon- mit dem Twitch-Konto verknüpft hat, der kann sich das entsprechende Angebot mit einem Skin und fünf Apex Packs offiziell sichern.

Ein Spieler des Free-to-Play-Titels von Respawn Entertainment hat nun aber auch einen Weg gefunden, sich den Loot auch ohne Twitch Prime zu sichern - und das ist sogar recht simpel. Dazu müsst ihr in den Launch-Optionen des Spiels bei Origin einfach nur eine spezielle Codezeile ergänzen, um ebenfalls in den Genuss des Pakets zu kommen.

Wie funktioniert's? Klickt in Origin auf Apex Legends, anschließend auf die Startoptionen und gebt dann die nachfolgende Codezeile ein:

+twitch_prime_linked 1

Wenn ihr Apex Legends dann das nächste Mal startet, sollt ihr den Loot bereits sehen und euch über fünf Apex Packs mit kosmetischen Gegenständen freuen dürfen. Versucht das Ganze lieber flott, solange es noch funktioniert. Die Chance ist hoch, dass dieser Workaround kurz- bis mittelfristig kalt gestellt wird und dann nicht mehr funktioniert.

To anyone who plays Apex legends, if you put "+twitch_prime_linked 1" in launch options you get 5 free packs lol