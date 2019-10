Season 3 gestartet: Was euch jetzt alles erwartet!

Wie angekündigt hat Respawn Entertainment in der Zwischenzeit den Startschuss für Season 3 in Apex Legends gegeben. Wir verschaffen euch hier einen Überblick, was euch nun alles erwartet.

Mit dem Start von Season 3 namens "Meltdown" erwarten Spieler von Apex Legends wieder allerhand neue Inhalte im Battle-Royale-Hit. Unter anderem ist auch eine komplett neue Arena auf dem Planeten Talos mit von der Partie, welche das wettkampforientierte Gameplay des Titels auf die nächste Stufe heben soll.

Die angesprochene Arena heißt "Rand der Welt" und transportiert die Champions in eine verlassene Industriestadt, die von der Natur übernommen wurde. Glühende Lava und chemisches Eis treffen in der Map aufeinander und sollen noch intensivere Kämpfe bereit halten.

Ein weiterer Fokus liegt in der neuen Saison - wie gewohnt - auch auf einem neuen Helden. Schon länger war bekannt, dass es sich dabei um Crypto handeln wird, der mit echtem Namen Tae Joon Park heißt, seine wahre Identität jedoch aufgeben und untertauchen musste. Seitdem nutzt er sein umfassendes Wissen über Technik und Robotik, um Informationen zu sammeln und die Fallen seiner Gegner zu entschärfen. Zu seinen Fähigkeiten zählen eine Überwachungsdrohne oder das Herbeiführen einer EMP-Explosion.

Apex Legends - Crypto Character Trailer Mit Crypto stellt dieser Trailer den neuesten Charakter in Apex Legends ausführlicher vor.

Als neue Wumme gibt es das Elektrogewehr und auch die neue Ranglisten-Serie 2 startet durch. Ihr könnt euren tatsächlichen Fähigkeitsrang jetzt noch schneller erreichen; ein überarbeitetes Punktesystem lässt euch kosmetische Belohnungen ergattern.

Und zu guter letzt gibt es natürlich auch wieder einen frischen Battle Pass, den ihr für 950 Apex-Münzen erstehen könnt. Im Laufe der Season könnt ihr über diesen wie gewohnt wieder mehr als 100 exklusive Objekte wie Legenden- und Waffen-Skins, Apex Packs und mehr verdienen. Zudem erhaltet ihr auf diesem Weg Zugang zu täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, mit denen ihr noch schneller aufsteigen könnt. Für 2.800 Apex-Münzen gibt es auch ein Battle-Pass-Bundle, mit dem ihr direkt die ersten 25 Stufen der Saison freischaltet.