Zum erfolgreichen Battle-Royale-Titel Apex Legends gab es am gestrigen Dienstag ja gleich mehrere Leaks, und das hat nun sogar Respawn Entertainment auf den Plan gerufen und - für die Branche fast schon unüblich - zu einem Statement bewogen.

Am gestrigen Dienstag sorgten Dataminer für Aufsehen, als sie gleich zehn vermeintliche neue Legends im Battle-Royale-Hit Apex Legends in den Spieldateien ausgruben, die für die Zukunft geplant sein sollen. Später erschien der erste Battle Pass versehentlich kurzzeitig bei Origin und bestätigte mit Octane den ersten neuen Charakter, der noch im März folgen soll.

Jetzt hat sich Entwickler Respawn Entertainment via Reddit zu all diesen Leaks geäußert und bremst die Erwartungen der Fans. Derartige Datenquellen seien laut den Machern demnach mit Vorsicht zu genießen, solange es keinerlei offizielle Ankündigung gibt.

"Es gibt viele Dinge, die aus Apex Legends seit dem Launch via Datamining publik wurden und im Internet herumschwirren. Wir wissen, dass es spaßig ist, diese Dinge auszugraben und darüber zu spekulieren, aber ihr solltet diese Infos nicht als Quelle der Wahrheit betrachten", so Respawn.

Und weiter: "Es gibt Dinge da drin, die sind wirklich sehr alt. Oder auch Dinge, die wir in der Vergangenheit ausprobiert und schlussendlich eingestampft haben. Denkt daran, unser Designprozess besteht darin, Prototypen auszuprobieren und mit vielen Ideen herum zu spielen - und einige davon könnten wirklich Dinge sein, die wir immer noch in Apex Legends einbauen. Dass solche Sachen gefunden werden heißt aber keineswegs, dass diese jemals auch erscheinen werden. Ihr solltet all diese Postings bestenfalls also als Gerücht auffassen bis echte Infos von uns kommen, wenn wir bereit dazu sind, euch zu zeigen was als Nächstes kommt."

Das Studio versprach in Bezug auf den Leak bei Origin außerdem, dass man schon sehr bald Infos und Details zum Season One Battle Pass bekannt geben wolle. Dieser soll noch im März erhältlich werden.