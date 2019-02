Respawn Entertainment hat einen neuen Hotfix für Apex Legends veröffentlicht und aufgespielt, der einen zuletzt populären Exploit schließt. Wir klären euch hier über die Konsequenzen auf.

Wer ein Amazon-Prime-Abo besitzt und seinen Account mit Twitch verknüpft hat, der bekommt als Twitch-Prime-Kunde bis in den April hinein ein besonderes Paket für den aktuellen Top-Hit Apex Legends an die Hand. Im Zuge dessen gibt es einen speziellen Skin sowie fünf Apex Packs mit neuen kosmetischen Gegenständen.

Über Umwege ließ sich dieses Paket aber auch ohne bestehendes Twitch-Prime-Abo auf dem PC sichern. Dazu war die Eingabe einer speziellen Codezeile beim Start des Spiels notwendig. Diese Lücke hat Respawn Entertainment nun geschlossen, so dass das Angebot nunmehr wirklich exklusiv via Twitch Prime wahrgenommen werden kann.

We've pushed a small patch today for PC with a fix for the Twitch Prime Loot exploit on PC. With this update, the Omega Point Pathfinder skin will be removed from any accounts that obtained it using the exploit.