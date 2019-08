Apex Legends hat einen unglaublichen Start hingelegt und liefert sich seither im Battle-Royale-Genre einen Kampf mit Fortnite und PUBG. Damit sich das Spiel weiter etablieren kann, sind nun womöglich populäre Spielvarianten im Anflug.

Im Gegensatz zur Konkurrenz lässt sich Apex Legends gegenwärtig nämlich ausschließlich in Dreierteams bewältigen. Siegreich in einer Battle-Royale-Partie in diesem Titel ist das Team, das am Ende übrig bleibt. Die Möglichkeit, alleine oder in einem Zweierteam anzutreten, gibt es bislang nicht.

Zwar ist mittlerweile auch Season 2 in Apex Legends gestartet, bislang beschränkte sich Respawn Entertainment aber auf die Einführung weiterer Charaktere wie zuletzt Wattson oder aber Veränderungen der Spielkarte - so wie ihr es auch von den saisonalen neuen Events in Fortnite kennt. Neue Spielmodi suchte man bis dato vergebens, doch das könnte sich ändern.

Der Dataminer That1MiningGuy hat nun nämlich in den Spieldateien von Apex Legends neue Hinweise darauf gefunden, dass möglicherweise ein Solo- sowie ein Duos-Modus Einzug erhalten könnten - wenngleich auf eine etwas ungewöhnliche Form.

So sollen die Spieldateien eine neue Option vorsehen, welche "No Fill" heißt. Diese soll verhindern, dass ein einzelner Spieler, der via Matchmaking nach einer Partie sucht, automatisch zwei weitere Gamer für ein Dreierteam zugewiesen bekommt. Spekulationen gehen nun in die Richtung, dass das Matchmaking-System ausreichend Einzelspieler, welche die Option ausgewählt haben, künftig zusammenwürfeln und so eine Solo-Partie ermöglichen könnte. Eine entsprechende Option gibt es überdies in den Dateien auch für Spieler-Duos, die keinen dritten Gamer zugewiesen bekommen wollen.

Sollte das Feature in dieser Form tatsächlich umgesetzt werden, dann könnte Apex Legends tatsächlich Solo- und Duos-Modi erhalten, wenngleich nicht als dediziert auswählbare Option sonder nur via Umweg. Würden nicht genügend Spieler via "No Fill" zusammen kommen, könnte die Lobby Gamer dann doch einfach in ein klassisches Dreierteam verfrachten.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen dieses Gerüchts auf dem Laufenden. Selbiges gilt natürlich für andere neue Inhalte zu Apex Legends; zuletzt gab es erste Teaser, dass es wieder einen neuen Charakter geben könnte.