Aus dem Nichts wurde Apex Legends von Respawn Entertainment zum absoluten Top-Titel und sieht sich nun eines Problems vieler anderer erfolgreicher Spieler ausgesetzt: Cheater.

Gerade rund um PlayerUnknown's Battlegrounds wurden ja immer wieder unfassbare Zahlen veröffentlicht, wieviele Cheater durch PUBG Corp. aus dem Spiel verbannt wurden. Auch das nächste Battle-Royale-Sternchen, Apex Legends der Titanfall-Macher von Respawn Entertainment, hat nun ein solches Problem mit Betrügern.

Wie die Macher in einem Update via Reddit bestätigten, hat man den Kampf gegen Cheater nun bereits aufgenommen. Demnach hat man in der kurzen Zeit seit dem Release des Spiels schon mehr als 16.000 Betrüger identifiziert und aus dem Battle-Royale-Hit verbannt. Gleichzeitig ruft man ehrliche Spieler dazu auf, Auffälligkeiten und nach Möglichkeiten auch Beweise zu sichern und Cheater auf der offiziellen Webseite an die Entwickler zu melden.

"Selbst wenn ihr keinen Beweis bekommt, sichert ihre ID und meldet sie, dann können wir den Account näher untersuchen. Wir haben euer Feedback hinsichtlich eines Features zur Berichterstattung im Spiel gehört und umgesetzt. Das ist eine wirklich sehr gute Idee", so Community Manager Jay Frechette.

Apex Legends war überraschend für PC, PS4 und Xbox One als Free-to-Play-Titel veröffentlicht worden und zog binnen einer Woche nach dem Release schon mehr als 25 Millionen Spieler an, wovon in Spitzenzeiten mehr als zwei Millionen gleichzeitig zocken. In einem Update für das Spiel wurden auch Stabilitäts- und Performance-Probleme behoben.