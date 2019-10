Im Battle-Royale-Hit Apex Legends ist unlängst die dritte Season gestartet. Auch wenn Spieler deshalb nun wieder beschäftigt sind, so steht der nächste Nachschub offenbar bereits in den Startlöchern. Das legt nun ein neuer Leak nahe!

Wenig überraschend wird auch Apex Legends aus dem Hause Respawn Entertainment aller Voraussicht nach mit einem Halloween-Event aufwarten können. Entsprechende Hinweise haben Leaker nun in den Dateien der unlängst gestarteten Season 3 des Spiels vorgefunden.

Nachdem es zuvor bereits erste Hinweise gab und auf einer GameStop-Konferenz bereits ein Halloween-Skin von Gibraltar zu sehen war, hat der bekannte Dataminer Shrugtal nun wieder zugeschlagen und informiert über seine neuesten Erkenntnisse. So konnte nicht nur die Vorbereitung eines Halloween-Events bestätigt werden, auch erste Details finden sich bereits in den Untiefen der Dateien.

Das Event wird demnach den Namen "Fight or Fright" tragen und verfügt über einen zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodus (LTM) namens "Shadowfall". Schauplatz ist offenbar die alte Karte des Spiels, King's Canyon, die jedoch mehreren Änderungen unterzogen und um allerhand spukiger Elemente ergänzt wird. Allen voran wird erwähnt, dass die Karte nun bei Nacht gezockt wird.

