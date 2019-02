Apex Legends zieht die Spieler seit dem Start in Scharen an und möchte Fortnite natürlich auch langfristig Konkurrenz machen. Dabei sollen auch regelmäßig neue Battle Passes helfen, zu denen es jetzt neue Gerüchte gibt.

Wie auch Fortnite soll der Free-to-Play-Titel Apex Legends künftig auf einen Battle Pass setzen, der regelmäßig zum Start einer neuen Season erhältlich sein soll. Im Zuge dieses Modells sollen Erwerber exklusive kosmetische Gegenstände für den Battle-Royale-Titel freischalten können. Respawn Entertainment hingegen nutzt vor allen Dingen dieses Modell zur Generierung von Umsätzen, schließlich ist der Battle-Royale-Titel grundsätzlich kostenfrei zu haben.

Dataminer haben nun neue Hinweise auf den Release des Battle Pass zu Season 1 gefunden - und diese sind durchaus interessant. Wie PlayApexLIntel berichtet, könnte es demnach neben der kostenpflichtigen Premium-Variante des Battle Pass nämlich auch eine kostenfreie Variante geben, so dass ihr auch ohne Geld auszugeben in den Genuss von frischen Spielinhalten kommen werdet.

In den Dateien ist neben der kostenlosen Variante die sogenannte Diamond-Stufe des Season 1 Battle Pass zu finden. Welche konkrete Inhalte die zwei unterschiedlichen Versionen mit sich bringen werden, bleibt abzuwarten. Eine Roadmap für das erste inhaltliche Jahr nach dem Release hatte Respawn Entertainment erst unlängst veröffentlicht; diese könnt ihr euch weiter oben noch einmal ansehen.

An anderer Stelle gibt es auch die nächsten Spekulationen um einen weiteren Spielmodus. Im sogenannten Recruit-Spielmodus, der bereits in den Dateien verankert zu sein scheint, treffen drei Teams bestehend aus 20 Spielern aufeinander. Gefallene Spieler können dabei wiederbelebt und so für das eigene Team rekrutiert werden. Das Team, das am Ende übrig bleibt, gewinnt die Partie.

Season 1 in Apex Legends soll demnach im März 2019 beginnen. Die offizielle Ankündigung samt Preisgestaltung steht noch aus. Der Titel ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.