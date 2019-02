Muss Fortnite wirklich zittern und dauerhaft um den Thron im Battle-Royale-Genre fürchten? Apex Legends jedenfalls zeigt weiterhin kein Anzeichen von Schwäche und eilt derzeit von Rekord zu Rekord.

Schneller als Fortnite hatte das neue Battle-Royale-Spiel der Titanfall-Macher von Respawn Entertainment die Marke von zehn Millionen Downloads erreicht, doch Apex Legends ist natürlich längst nicht am Ende der Erfolgsgeschichte angelangt - ganz im Gegenteil. Respawn konnte nun nämlich neue verrückte Zahlen vorlegen, die von einem extrem schnellen Wachstum des Online-Actionspiels zeugen.

Nur eine Woche nach dem Release wurde demnach der nächste Meilenstein geknackt, wie Respawn und EA nun bestätigten. Laut Vince Zampella, Co-Gründer des Entwicklerstudios, hat Apex Legends nunmehr mehr als 25 Millionen Spieler für such gewinnen können - in nur einer einzigen Woche wohlgemerkt.

Und auch die Anzahl der gleichzeitig zockenden Spieler, gemeinhin mittlerweile eines der wichtigsten Kriterien in der heutigen Zeit, sollte Fortenite aufhorchen lassen: Laut Zampella habe dieser Wert in Spitzenzeiten am Wochenende bei deutlich über zwei Millionen Gamern gelegen, die sich allesamt in der Spielwelt tummelten. Wie gesagt: In Anbetracht des erst eine Woche zurückliegenden, überraschenden Launch überwältigende Zahlen.

Daher bedankte sich Zampella natürlich ausgiebig bei den vielen Unterstützern und Fans. Die Rückmeldung der Community sei überwältigend und das spüre man auch im Entwicklerstudio.

Während Fortnite mit der Zeit zum weltweiten Phänomen gewachsen ist, avancierte Apex Legends fast schon über Nacht zu einem der wichtigsten Spieletitel überhaupt. Bleibt abzuwarten, ob man Kampf um die Spitze des Battle-Royale-Genres mit Fortnite auch dauerhaft offen gestalten kann. Die gestern veröffentlichte Roadmap zum ersten Spieljahr sowie die damit verbundenen neuen Inhalte sollen das Spiel jedenfalls bis auf Weiteres konkurrenzfähig machen und Spieler bei der Stange halten.