Rund um das erfolgreich gestartete Battle-Royale-Spiel Apex Legends gibt es heute nun bereits den zweiten Leak. Im Fokus steht dabei der erste Battle Pass.

Bereits früher an diesem Tag machte ein Leak rund um Apex Legends die Runde. Im Fokus standen dabei Erkenntnisse eines Dataminers, der in den Spieldateien bereits zehn neue Legends für das Battle-Royale-Spiel ausfindig machte. Doch bei diesem Leak rund um kommende Inhalte ist es nicht geblieben.

Noch im März soll bekanntermaßen ein erster Battle Pass sowie ein erster neuer Charakter zu Apex Legends veröffentlicht werden, wenngleich Respawn Entertainment und EA bislang mit einer offiziellen Ankündigung auf sich warten lassen. Ausgerechnet der hauseigene EA-Dienst Origin war nun aber etwas vorschnell.

Dort wurde nämlich für kurze Zeit versehentlich das Angebot des ersten Battle Pass geschaltet. Zwar gibt es weiter keinen Release-Termin, in Anbetracht der Vorbereitungen dürfte es aber schon in Kürze soweit sein.

Was steht dank des Leaks fest? Der Preis für den Battle Pass für Season One soll bei 950 Apex Coins liegen, also bei rund 10 US-Dollar. Außerdem ist auf dem entsprechenden Bild mit Octane ein erster neuer Charakter zu sehen. Octane war ebenfalls im größeren Legends-Leak enthalten und wird schon länger als erster neuer Charakter für das Spiel gehandelt.