Die Spielergemeinde von Apex Legends hat das erste Easter Egg entdeckt. Die Entwickler haben ein legendäres Ungeheuer in den Battle-Royale-Titel integriert.

Im Battle-Royale-Shooter Apex Legends ist Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness, zu finden. Die Entwickler haben die myteriöse Kreatur als Easter Egg hinzugefügt und bereits nach einer Woche hat die Spielergemeinde das Rätsel gelöst. In der Spielwelt könnt ihr zehn verschiedene Nessie-Figuren finden, die ihr in einer bestimmten Reihenfolge zerstören müsst.

Nahkampfangriffe machen allerdings keinen Schaden an den Figuren und somit müsst ihr eure Schusswaffen dafür nutzen. Der Clou an der Sache ist, dass die zweite Figur erst dann auffindbar ist, wenn die erste Statue zerstört wurde. Außerdem muss das Easter Egg in einem einzigen Spieldurchlauf aktiviert werden. Das riesige Ungeheuer Nessie taucht nach erfolgreicher Figurenjagd in einem Sumpfgebiet der Karte auf.

Das Team von Respawn Entertainment hatte Nessie zuvor bereits in die Titanfall-Reihe integriert und somit ist es nicht der erste Auftritt des Ungeheuers. Apex Legends kann aktuell auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gespielt werden.