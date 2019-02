Apex Legends ist der Titel der Stunde und hat mitunter selbst Fortnite im Griff. Kein Wunder, dass Spieler schon auf Nachschub warten - und dieser könnte reichlich bevorstehen.

Dataminer und Leaker haben in den Spieldateien des Battle-Royale-Hits Apex Legends nun nämlich Hinweise auf allerhand neue Spielinhalte gefunden, darunter neue Charaktere, Waffen, Spielmodi und ein Fahrzeug.

Demnach könnten schonmal zwei neue Charaktere den Weg in den Titel von Respawn Entertainment finden. Mit Octane und Wattson wurden in den Dateien gleich zwei mögliche neue Legenden für das Spiel vorgefunden. Die entsprechenden Sounddateien lassen sogar Rückschlüsse auf die möglichen Stärken der Charaktere zu.

Ocatne soll sich vor allen Dingen durch seine Geschwindigkeit und Schnelligkeit auszeichnen. Das Soundfile erwähnt ein Stimulationspaket, das im Regelfall entweder Lebenspunkte regeneriert oder eben die Fortbewegungsgeschwindigkeit spürbar erhöht. Wattson hingegen soll seine Fertigkeiten auf elektrifizierende Elemente ausgelegt haben. Unter anderem gibt es eine Sounddatei für eine Tesla-Falle.

Ein weiterer Leak legt nahe, dass es mit dem Hoverbike ein neues Vehikel geben könnte; das Gefährt steht bislang aber offenbar lediglich Entwicklern zur Verfügung und es ist nicht klar, ob es das Fahrzeug auch in die Live-Version von Apex Legends schafft. Selbiges trifft im Übrigen auch auf zwei in den Dateien bereits gefundene neue Waffen zu: die aus Titanfall bekannte L-STAR sowie die zweite Wumme namens HAVOC. Auch in diesen beiden Fällen bleibt abzuwarten, ob es diese Waffen in der Live-Fassung geben wird.

Bleiben zum Abschluss noch mögliche neue Spielmodi, welche größere Team-Kämpfe mit sich bringen könnte. Während der Titel aktuell auf Squads bestehend aus drei Gamern setzt, könnte es in Zukunft laut Dataminern auch Teamgrößen von 6, 12 oder sogar 24 Spielern geben. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.

Apex Legends ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.