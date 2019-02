Besondere Inhalte via PS Plus und Twitch Prime

Apex Legends ist seit dem Release der Titel der Stunde und macht Fortnite ernsthaft Konkurrenz. Respawn Entertainment knüpft derweil weiter Partnerschaften, um Spieler bei der Stange zu halten und in den Free-to-Play-Titel zu locken.

Ab sofort können Mitglieder bei Twitch Prime profitieren, die Apex Legends zocken. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch von nun an bis zum 20. April 2019 den exklusiven Legenden-Skin für den Pathfinder "Omega Point" sowie füfn Apex Packs sichern. Dazu müsst ihr wie gewohnt euer Amazon-Prime-Konto mit dem Twitch-Konto verknüpft haben und das Angebot entsprechend für euch beanspruchen. Im Rahmen der Apex Pack bekommt ihr neben dem Skin weitere kosmetische Gegenstände für das Spiel an die Hand.

Wichtig: Das Bonus-Paket gibt es nur für die erste Plattform, auf der ihr euch via eurem EA-Account einloggt. Wer also auf mehreren Plattformen zockt, sollte sich überlegen, für welche er das Paket beansprucht.

Damit aber nicht genug, denn profitieren können auch Mitglieder bei PlayStation Plus. Abonnenten von Sonys Dienst bekommen nämlich ebenfalls exklusive kostenlose Inhalte für das Spiel an die Hand, namentlich das "The Play Pack". Dieses umfasst sechs neue Items, darunter auch zwei PlayStation-exklusive Waffen-Skins für die Flatline und die RE45. Außerdem erhalten Gibralter und Bloodhound jeweils exklusive Camos und ein Banner.

Auch Respawn Entertainment selbst hatte zuletzt für Nachschub gesorgt und mit der Havoc Energy Rifle eine erste neue Wumme eingeführt. Die verschiedenen Einsatzgebiete und Formen der Waffen könnt ihr dem unten folgenden Video entnehmen.

Übrigens: Aktuell hat Apex Legends auf dem PC mit Server-Problemen zu kämpfen. Laut Twitter von Publisher EA ist man bereits mit der Problemlösung beschäftigt.