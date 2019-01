Im Vorfeld des Release von Anthem am 22. Februar 2019 gibt es noch zwei spielbare Demo-Versionen des Sci-Fi-Hoffnungsträgers. BioWare hat nun die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Demos und der Vollversion herausgearbeitet.

In Kürze werden die ersten Interessierten an BioWares Sci-Fi-Hoffnungsträger Anthem im Rahmen der VIP-Demo selbst Hand anlegen dürfen. Zudem ist auch noch eine zweite Probierphase im Vorfeld der Veröffentlichung geplant. Zu beiden Demos sind ja schon einige Infos publik geworden, die wichtigsten Unterschiede zur Vollversion hat Executive Producer Mark Darrah nun aber noch einmal via Twitter unterstrichen.

Laut Darrah werdet ihr in der Demo direkt mitten in Anthem starten und nicht etwa zu Beginn der Vollversion. Daher wird es auch keinerlei Tutorials geben und ihr dürft auch keinen Piloten auswählen und individualisieren dürfen. Das war soweit auch schon bekannt, weil ihr auch deshalb keinerlei Fortschritte aus einer Demo in die Vollversion übernehmen könnt.

Interessanter wird es daher in Bezug auf die weiteren neuen Details. Demnach soll sich das Balancing der Demo im Vergleich zur fertigen Spielfassung deutlich anders anführen. Darrah bezeichnet diese gar als "super unterschiedlich", was im Übrigen auch auf die Ökonomie im Titel zutreffen soll. Weiterhin habe die Demo sechs Wochen weniger Bugfixing spendiert bekommen, so dass ihr noch auf einige Fehler treffen dürftet, die es so in der fertigen Spielversion gar nicht mehr gibt.

Da in der Demo nur ein Handlungsstrang abgehandelt wird, wird sich die Balance zwischen den Teilbereichen Mission, Stronghold und freies Spiel nicht unbedingt ausgeglichen darstellen. PC-Spieler müssen noch mit einigen Einschnitten bei der Steuerung leben müssen und einige Begriffe im Spiel werden für ein besseres Verständnis in der finalen Version anders heißen.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.