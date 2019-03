Mitte Februar veröffentlichten BioWare und Electronic Arts das Sci-Fi-Abenteuer Anthem, doch auch der Start dieses Spiels ist wieder nicht frei von Problemen. Unter anderem berichten Spieler auf der PS4, dass das Spiel die komplette Konsole lahmlegen kann. Dazu hat sich nun EA geäußert.

Zuletzt mehrten sich die Berichte, wonach etliche Spieler von Anthem auf der PlayStation 4 handfeste Probleme haben. Vor allen Dingen via Reddit wurden Beschwerden laut, dass der Titel die Sony-Heimkonsole konstant zum abstürzen bringen kann. Das Problem führe dazu, dass Spieler entweder ins Hauptmenü oder gar auf das Dashboard zurückgeworfen werden. In einigen Fällen hat die Absturzursache sogar dafür gesorgt, dass sich die PS4 komplett ausgeschaltet hat.

Vor allen Dingen Letzteres ist problematisch, denn die PlayStation 4 fährt dann nicht regulär herunter. Vielmehr hat das den Effekt, als würdet ihr einfach das Stromkabel ziehen. Dass die PS4 dann überhaupt wieder hochfährt, macht beim nächsten Bootvorgang längerer Reparatursequenzen notwendig. Auch externe Festplatten können betroffen sein, so ein Reddit-Nutzer.

In einem Einzelfall soll Anthem sogar dafür verantwortlich sein, dass die Konsole nun gar nicht mehr funktioniert, sich also auch nicht mehr einschalten lässt. Die Ursache dieser ganzen Probleme ist bislang noch nicht geklärt. Auch deshalb gibt es auch schon erste Berichte, wonach Sony Käufern der digitalen Spielversion eine Rückgabe anbietet, solange diese nicht geklärt sind.

We’re aware of a crashing issue some of you have been reporting for #AnthemGame. We’re investigating and ask that you share your crash data reports when prompted. If you have, we’ll be reaching out to gather info; if not, please reply to this thread on AHQ:https://t.co/36P21YFjYL