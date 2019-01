Im Februar soll mit Anthem einer der ersten vermeintlichen Blockbuster des jungen Jahres 2019 für Furore sorgen. Jetzt wurde auf dem Weg bis dorthin ein wichtiger Entwicklungsschritt genommen.

Damit EA und BioWare Anthem nicht etwa noch verschieben müssen, sollten nämlich bis dorthin erst einmal die Entwicklungsarbeiten offiziell abgeschlossen sein - und genau dieser Zeitpunkt wurde nun erreicht. Pünktlich zum Start der VIP-Demo für Vorbesteller verkündeten die beiden Untenehmen nun, dass Anthem den Gold-Status erreicht hat.

BioWare hat somit die Arbeiten ganz offiziell komplettiert, zumindest insoweit, dass die Fertigung der Vollversion für den Verkauf gestartet werden kann. Natürlich wird sich BioWare bis zum Release am 22. Februar 2019 aber das Feedback auf die VIP-Demo natürlich noch genauestens ansehen und weiter am Feintuning schrauben. Erfahrungsgemäß dürfte das in einem Day-One-Update münden, das dann pünktlich zum Erscheinen der Vollversion zum Download bereit stehen dürfte.

Darüber hatte BioWare noch Neuigkeiten zu einem anderem Thema parat: Es wird nun doch eine soziale Umgebung in Anthem geben. Diese wird bis zu 16 Spieler unterstützen, die sich dort treffen und ganz ausgeruht und gechillt zwischen Missionen austauschen können. Der Bereich wird sich auf Tarsis befinden und "Launch Bay" heißen. Weitere Details folgen.