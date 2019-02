Nach zwei Testphasen wirft BioWares Sci-Fi-Hoffnungsträger Anthem seine Schatten endgültig voraus. Pünktlich zum Release soll es dann auch ein passendes Xbox-Bundle geben, das Microsoft zusammen mit EA nun angekündigt hat.

Der Open-World-Shooter Anthem könnte den ein oder anderen Spieler auch zum Kauf einer neuen Konsole bewegen - und das macht sich nun Microsoft zu Nutze. Zusammen mit Publisher Electronic Arts haben die Redmonder nun ein neues Konsolen-Bundle mit der Xbox One S angekündigt.

Das Paket beinhaltet nicht nur die kostengünstigere Microsoft-Heimkonsole mit 1 TB Speicherplatz, sondern darüber hinaus auch die teurere Legion of Dawn Edition von Anthem mit einigen Goodies. Außerdem sind im Paket auch ein Monat Xbox Live Gold sowie ein einmonatiges Abonnement des Xbox Game Pass enthalten. Damit aber nicht genug, denn auch EA legt noch ein Goodie drauf und spendiert Käufern des Bundles eine einmonatige Mitgliedschaft beim hauseigenen Abodienst EA Access. Kurzum: Neben Anthem erwartet Käufer zunächst einmal eine riesige Spielauswahl.

Die Legion of Dawn Edition von Anthem bietet euch folgende Extras:

vier legendäre Rüstungspakete

eine legendäre Waffe

Founders Player Banner

Ranger Javelin Gear Attachment

digitaler Soundtrack

In der Ankündigung via Twitter wurde zunächst noch kein Preis genannt, doch dieser dürfte vermutlich bei den standardmäßigen knapp 300 Dollar/Euro liegen. Vorbestellungen sollen ab dem 15. Februar 2019 entgegen genommen werden. Anthem erscheint generell am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One, jedoch dürfen Premier-Mitglieder bei EA Access und Origin Access schon ab dem 15. Februar loslegen.