EA kündigt Patch zur Lösung des PS4-Problems an

Spieler von Anthem auf der PlayStation 4 können aufatmen: Das vermeintlich schwerwiegende Problem, das die Konsole komplett zerstören konnen soll, wurde identifiziert und ein Update ist auf dem Weg.

Zuletzt sorgte das Sci-Fi-Epos Anthem von BioWare ja für etliche negative Schlagzeilen, nachdem es vor allen Dingen auf der PlayStation 4 verstärkt zu Abstürzen gekommen war. Einige Spielerberichte gingen sogar soweit, dass Anthem die PS4 funktionsuntüchtig gemacht haben sollen. EA kündigte eine Überprüfung an und hat diese nun offenbar abgeschlossen.

Via Twitter meldete sich nun Chad Robertson von BioWare zu Wort und bestätigte, dass mit dem nächsten Update am 12. März 2019 auch die in diesem Zusammenhang identifizierten Probleme behoben werden. Zwar geht Robertson nicht weiter ins Detail, aber auch bis dahin gibt es leichte Entwarnung.

Warum? Laut Robertson habe man sich ausgiebig auf Fehlersuche begeben und habe nicht einen einzigen Fall feststellen können, in dem Anthem tatsächlich eine PS4-Konsole funktionsuntüchtig gemacht hätte. Sollte dem bei einem Spieler wider Erwarten doch der Fall sein, werde @EAHelp via Twitter weiterhelfen.

Schlussendlich habe man aber mehrere Ursachen gefunden, die für den temporären Power-Down-Crash auf der PS4 gesorgt haben. Diese werden - wie erwähnt - im Update behoben. Solltet ihr bis dahin einen solchen Crash auf eurer PS4 erleben, bei dem die Heimkonsole gar nicht mehr reagiert, könnt ihr diese manuell ausschalten und neu starten. Im Zweifel hilft der bereits beschriebene Workaround bis zum Aufspielen des Patches. Laut Robertson bestehe aber keinerlei Risiko, dass eure PS4 Schaden nehmen könnte.