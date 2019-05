Anthem hat die Erwartungen von Electronic Arts dermaßen enttäuscht, dass der Publisher künftig einies ändern möchte. Was wird nun aus BioWares Lootshooter?

Anthem war für EA sicher ein großer Hoffnungsträger als langfristiger Service-Titel. Doch die anhaltende Kritik und die niedrigen Verkaufszahlen haben den Publisher laut eigenen Angaben nun offiziell zum Umdenken bewogen. Der CEO Andrew Wilson bekräftigt zwar, dass der Titel weiterhin unterstützt werden soll, doch Fehler sieht man eher an der Strategie, wie das Spiel an den Kunden gebracht wurde. Das Publishing von Videospielen habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Open-World- und vor allem Service-Spiele hätten es über die üblichen Vertriebswege und -strategien schwieriger.

"Vor dieser Herausforderung steht nicht nur EA, sondern die gesamte Industrie. BioWare-Spiele waren früher 40- bis 80-Stündige Offline-Erfahrungen. Mittlerweile hast du diese 40- bis 80-stündige Offline-Erfahrung und darüber hinaus noch 100, 200 oder 300 Stunden Endgame online mit anderen Spielern." Darüber hinaus sei es notwendig, den Spielern über ein rundum erneuertes Marketing das Konzept solcher Spieler akkurat zu erläutern.

"Weil Spiele mittlerweile einfach grö0ßer geworden sind, funktioniert das alte System nicht mehr so gut wie in den Jahren davor. Deshalb reicht es nicht aus, die Entwicklungsprozesse und QA-Abläufie grundlegend zu überarbeiten, das tun wir aktuell in jedam Fall, sondern auch der Launch eines Spiels muss sich ändern." Experimentiert werden soll künftig mit Soft-Launches und einem Wechsel des Marketings vom Präsentations- in einen Kommunikationsmodus. Mit einem Softlaunch würde EA ein unfertiges Spiel erst einem kleinen Publikum zur Verfügung stellen, um das Produkt zu testen.

Denkt ihr EA hat das Problem mit Anthem verstanden oder geht die Argumentation zu sehr an den qualitativen Mängeln des Spiels vorbei?

Zwar blieben die Verkaufszahlen hinter EAs Erwartungen zurück, für das Unternehmen wurde dennoch ein neuer Rekord gebrochen, denn auf Konsolen machten die digitalen Verkäufe 49 Prozent aus. So war Anthem EAs erfolgreichstes, digital verkauftes Spiel bisher.