Anthem wurde nicht der Erfolg, den sich BioWare und die Community erhofft hatten. Wer dachte, das Spiel würde daher recht flott komplett eingestampft, könnte sich nun aber getäuscht sehen.

Laut einem neuen Bericht der für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku nimmt sich BioWare dem gefloppten Anthem nun erst so richtig an. Unter Berufung auf anonyme Quellen aus dem Studio selbst will man das Sci-Fi-Epos grundlegend überarbeiten. Publisher EA verneinte einen Kommentar zu dem Bericht.

Nachdem zuletzt zahlreiche hochrangige Entwickler von Bord gingen und Anthem schon sieben Monate nach dem Release bei EA Access aufschlug, soll der Loot-Shooter künftig deutlich besser gemacht werden. Intern Anthem 2.0 oder auch Anthem Next genannt, soll es sich bei der überarbeiteten Fassung um ein "drastisch" geändertes Spiel handeln.

Unter anderem wollen die Macher die Missions-Struktur, den Loot und die Welt selbst angehen, so Kotaku-Journalist Jason Schreier. Als der Titel ursprünglich veröffentlicht wurde, funktionierte Vieles davon nicht wirklich; zudem gab es allerhand Performance-Probleme.

Der einst kommunizierte, ohnehin bereits ambitionierte Plan für Post-Launch-Inhalte wurde spürbar verschoben, die Veröffentlichung des Endgame-Inhalts "Cataclysm" ließ lange auf sich warten.

Denoch bleibt BioWare der Marke treu, auch wenn "viele Details" in Bezug auf Anthem 2.0 "immer noch in Bewegung" seien und es "keine klaren Zeitplan" für das weitere Vorgehen gebe. Den Entwicklern schwebt aber offenbar eine Serie mehrerer substantieller Updates vor, ähnlich wie Hello Games bei No Man's Sky vorging. Auch dieser Titel startete extrem ambitioniert im Jahr 2016, konnte viele Versprechungen aber nicht einhalten. Mit dem riesigen Update No Man's Sky Next im Jahr 2018 wurde Vieles dann aber tatsächlich besser. Gelingt das BioWare auch mit Anthem 2.0?