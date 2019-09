Mit großen Hoffnungen und Erwartungen gestartet, hat Anthem sicherlich nicht so eingeschlagen, wie sich das BioWare und EA für den vermeintlichen Sci-Fi-Hit erhofft hatten. Dennoch wird man an diesem weiter festhalten und hat jetzt die langfristigen Pläne etwas detaillierter dargelegt.

In einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite hat sich Entwickler BioWare zu den Plänen mit Anthem geäußert. Auch künftig wird man die Arbeiten am Sci-Fi-Spiel weiter fortsetzen, geht aber etwas andere Wege, um den Wünschen der Community gerecht zu werden.

Chad Robertson, Head of Live Services bei BioWare, beginnt seinen Beitrag mit dem "wertvollen Feedback", das man seitens der Community zum Spiel erhalten haben. Dabei habe sich der Test-Server als "unschätzbares Tool" erwiesen. Bereits im aktuellen Cataclysm-Update habe man daher erste Wünsche in Änderungen umsetzen können, beispielsweise was das Balancing der Kämpfe oder die Kristall-Ökonomie im Spiel betrifft.

Man höre aber eben auch weiterhin auf die Bedenken der Spieler und wolle die größten Problemstellen angehen. "Diese Systeme benötigen aber eine tiefgründigere Analyse und Überarbeitung im Gegensatz zu Schnellschüssen. Wir haben ein Team, das daran jetzt arbeitet, und die ersten Resultate sind vielversprechend", so Robertson.

Um die langfristigen Pläne entsprechend umsetzen zu können, verabschiedet man sich von der bislang angedachten Struktur regelmäßiger neuer Akte und setzt auf klassische Updates. Dazu wird man in diesem Jahr ersatzweise auch saisonale Updates spendieren, die neue Herausforderungen zu bestimmten Themenbereichen bereit halten sollen.

Zu den konkreten langfristigen Änderungen, die Anthem erfahren soll, um das Spiel besser zu machen, konnte und wollte sich Robertson gegenwärtig aber noch nicht äußern. Er sicherte aber zu, dass BioWare definitiv am Ball bleiben wird, um den getätigten Versprechen eines großartigen Spiels gerecht zu werden.