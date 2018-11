Im nächsten Jahr erscheint das neue Spiel von BioWare namens Anthem. Der Publisher Electronic Arts hat jetzt die Anmeldung für die geschlossene Alpha geöffnet.

Die Entwickler von BioWare und der Publisher Electronic Arts haben mitgeteilt, dass die Anmeldung für die geschlossene Alpha von Anthem ab sofort geöffnet ist. Die Testphase läuft bereits in Kürze, nämlich am 08. und 09. Dezember auf PlayStation 4, Xbox One und PC.

Jeder Spieler kann sich für eine Plattform seiner Wahl anmelden und ein vorzeitiger Download der Alpha-Version wurde ebenfalls bestätigt. Auf den Konsolen benötigt ihr entweder ein Abonnement von PlayStation Plus oder Xbox Live Gold. Solltet ihr interessiert sein, dann findet ihr die Anmeldung für den Alpha-Test von Anthem auf der offiziellen Webseite. Wer nicht an der Alpha teilnimmt, der muss möglicherweise noch länger auf neues Gameplay von Anthem warten, da die Tester keine Inhalte daraus veröffentlichen dürfen.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Einen neuen Trailer wird es spätestens am 06. Dezember bei der Veranstaltung The Game Awards geben.