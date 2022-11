Fast genau 30 Jahre nach dem Release des originalen Anstoß feiert die in Deutschland sehr beliebte Fußballmanager-Simulation ihr Comeback auf dem PC. Zwar steht derzeit „nur“ die Early-Access-Version des neuesten Ablegers bereit, dennoch wollten wir unbedingt einen genaueren Blick riskieren. Immerhin stellt sich die Frage, ob den Fans das glorreiche Comeback eines Klassikers ins Haus steht oder nur ein lauer Aufguss.

Der Verfasser dieses Artikels ist tatsächlich bereits so alt, dass er den Release des ersten Anstoß hautnah miterlebt hat. Das war 1993, die Blütezeit der deutschen Fußballmanager-Simulationen. Im Gegensatz zum Bundesliga Manager und ähnlich gearteten Konkurrenten legte die Anstoß-Reihe den Fokus von Anfang an auf andere Aspekte – weg von der bierernsten Simulation, hin zu einer etwas humorvolleren Interpretation des Genres, ohne dabei jedoch die Komplexität aus den Augen zu verlieren.

Aufgrund dieser erfrischenden Mischung entstand schnell eine ansehnliche Fangemeinde, die über Jahre hinweg ihre Treue schwor. Entsprechend groß war die Euphorie, als 2020 das Comeback von Anstoß angekündigt wurde. Es folgte eine turbulente Zeit samt erfolgreicher Kickstarter-Kampagne, einem Publisher-Wechsel und diverser Umwege mehr. Nun aber hat 2tainment endlich die Early-Access-Version des neuen Anstoß veröffentlicht.

Ein Gefühl von „nach Hause kommen“

Die lange Tradition der Reihe weckt logischerweise eine gewisse Erwartungshaltung. Immerhin gilt Anstoß – und ansatzweise auch seine Nachfolger – als Klassiker. Die gute Nachricht können wir an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen: Die Neuauflage fühlt sich von der ersten Minute an herrlich vertraut an. Natürlich gibt es einige Anpassungen, um das Spiel in die heutige Zeit zu transportieren. Doch das grundlegende Design, der Charme und viele andere Aspekte des Spiels wecken sofort nostalgische Gefühle. Den Fans der ersten Stunde wird es mitunter so vorkommen, als wäre seit dem Release des Klassikers kaum Zeit vergangenen – und zwar im positiven Sinne.

Auch hinsichtlich des Gameplays bleibt Vieles beim Alten, wenn auch mit zeitgemäßen Anpassungen bezüglich Bedienung, Menüführung & Co. Allerdings ist das in der aktuellen Version nicht immer rundum gelungen. Vor allem bei der Darstellung der aktuellen Aufstellung kommt umgehend die Frage auf, warum der Platz nicht ausreichend konzipiert wurde, um alle elf Spieler auf einen Blick zu präsentieren. Stattdessen müsst ihr scrollen, was ebenso unkomfortabel wie nervig ausfällt. Von solchen unschönen Kleinigkeiten hat das neue Anstoß leider einige zu bieten, doch dazu später mehr.

Stattdessen wollen wir uns zunächst dem eigentlichen Spielgeschehen zuwenden. Die Auswahl an Mannschaften, die ihr betreuen könnt, fällt zwar nicht riesig aus, aber auf jeden Fall ausreichend. Euch stehen Teams aus den großen europäischen Fußballnationen zur Auswahl, das reicht sogar bis runter in die dritte Liga. Auf Lizenzen und somit echte Namen müsst ihr allerdings verzichten. Vielmehr bekommt ihr es mit Fantasie-Teams sowie deren Spielern zu tun. Das mag im ersten Moment ungewohnt scheinen, ist aber typisch für die Anstoß-Reihe. Schade nur, dass aktuell noch kein Editor zur Verfügung steht, um dieses Problem in Eigenregie zu beheben – der folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ihr übernehmt eine Doppelfunktion als Manager und Trainer. Demnach kümmert ihr euch nicht nur um die Aufstellung sowie die Planung der Übungseinheiten, sondern müsst auch auf dem Transfermarkt aktiv werden, baut das Sportgelände aus und führt Gespräche mit potenziellen Sponsoren. Es gibt also jede Menge zu tun.

Auch der Anstoß-typische Humor spielt von Anfang an eine Schlüsselrolle. Das reicht von teilweise geradezu absurden Sprüchen bei der Halbzeitansprache bis hin zum Ablesen der Gemütslage von Gesprächspartnern bei Verhandlungen. Fans der Reihe werden es sofort lieben, alle anderen gewöhnen sich bestimmt schnell daran, macht es doch seit jeher den speziellen Charme dieser Spiele aus.

Die Partien verfolgt ihr entweder wie aus früheren Zeiten gewohnt in Form von Textbeschreibungen oder lasst sie euch als 3D-Sequenzen präsentieren. Bei Letzteren solltet ihr jedoch keine Spielszenen auf dem Niveau von FIFA 23 & Co. erwarten. Bei Anstoß ist alles etwas simpler und vor allem weniger spektakulär gehalten. Das aktuell enthaltene 3D-Material erfüllt jedenfalls seinen Zweck, mehr war ohnehin nie das Ziel der Entwickler. Die Textpassagen dagegen wiederholen sich nach einigen Partien etwas zu stark.

Saisonstart mit Hindernissen

Wir könnten an dieser Stelle noch ausführlicher auf weitere Gameplay-Elemente eingehen, wollen uns aber lieber einem anderen, weil aus unserer Sicht wichtigeren Punkt zuwenden. Denn das Spielgeschehen passt im Großen und Ganzen schon ganz gut, doch merkt man dem Spiel an allen Ecken und Enden seinen noch sehr frühen Early-Access-Status an. Da wäre unter anderem eine Vielzahl an Features und Inhalten zu nennen, die zwar im Verlauf der nächsten Wochen und Monaten den Weg ins Spiel finden sollen, zum aktuellen Zeitpunkt aber noch fehlen. Europäische Wettbewerbe? Gibt es momentan nicht. Multiplayer-Modus? Kommt später. Editor für die Mannschaften? Geduldet euch noch etwas.

Anstoss 2022 - Gameplay-Trailer Toplitz Productions und 2tainment haben einen Trailer mit Gameplay-Szenen aus Anstoff 2022 veröffentlicht.

Hinzu kommt eine Vielzahl an Bugs und Ungereimtheiten. Beispiele gefällig? Der Marktwert einiger Spieler schwankt extrem stark und ist mitunter kaum nachvollziehbar. Der Fitnesswert der eigenen Kicker sollte eigentlich von zentraler Bedeutung für die eigene Taktik sein, spielt aber oftmals eine eher untergeordnete Rolle – wenn überhaupt. Hinzu kommen skurrile Einblendungen wie negative Zuschauerzahlen oder Spieler, die plötzlich einen höheren Stärkewert erhalten, obwohl sie gar nicht zum Einsatz kommen.

Diese Liste könnten wir an dieser Stelle fast endlos fortführen, doch schon anhand dieser wenigen Bespiele dürfte klar werden, worauf es hinausläuft. Für sich betrachtet handelt es sich dabei meistens nur um Kleinigkeiten, doch in der Summe ergeben sie ein relativ eindeutiges Bild: Anstoß ist noch lange nicht fertig und befindet sich in einer relativ frühen Phase der Entwicklung. Natürlich lässt sich das alles mit Verweis auf den Early-Access-Status des Spiels erklären und entschuldigen. Doch sei daher zum jetzigen Zeitpunkt auch nur denjenigen zum Kauf geraten, die quasi „live“ bei der Entwicklung des Spiels dabei sein wollen. Wer ein fertiges Produkt erwartet, sollte damit noch warten.