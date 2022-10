Anno 1800 ist nicht nur eines der erfolgreichsten PC-Spiele, sondern auch einer der erfolgreichsten Titel überhaupt aus Deutschland. Nun kommt das Strategie-Epos etwas überraschend auch auf Konsolen.

Zwar steht eine offizielle Ankündigung einer Konsolenfassung von Anno 1800 noch aus, Ubisoft Blue Byte hat sich aber schon anderweitig verraten. So wurden E-Mail-Einladungen an Spieler des Titels verschickt, in denen diese zu einem Technik-Test des Spiels auf den neuen Plattformen PlayStation 5 und Xbox Series X/S eingeladen werden. Keine Erwähnung finden indes PS4 und Xbox One, so dass man um die letzte Generation scheinbar einen Bogen macht.

Los soll es mit dem Testlauf bereits am 3. November gehen; anschließend läuft die Testphase wohl bis zum 13. November. Bewerbungen für die Testphase sind unter Auswahl der bevorzugten Plattform bereits möglich. Wer das Glück hat, teilnehmen zu dürfen, wird im Anschluss jedoch NDA unterzeichnen müssen, darf über seine Erfahrungen mit der Konsolenversion bis auf Weiteres nichts öffentlich kommunizieren oder Gameplay zeigen.

Wie Gameswirtschaft.de berichtet, soll die unter dem Codenamen "Projekt Laubenheim" geführte Konsolenversion des PC-Hits mit knapp 1,5 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium bezuschusst werden. Insoweit wird Ubisoft in Deutschland eine der höchsten Summen zuteil, die jemals im Rahmen der staatlichen Förderung von Computerspielen ausgezahlt worden ist.

Wann das ursprünglich im April 2019 für den PC veröffentlichte Strategie-Epos als Vollversion für PS5 und Xbox Series X/S zu haben sein wird, ist noch nicht bekannt. Weitere Infos dazu soll es dem Vernehmen nach erst Anfang 2023 geben.