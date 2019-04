Der Zweikampf um Exklusivtitel zwischen Steam und Epic Games geht in die nächste Runde: Ubisoft hat sich nun auch in Bezug auf Anno 1800 entschieden.

Seit dem Start des Epic Games Stores versuchen die Macher, Steam durch PC-exklusive Releases den Rang abzulaufen. Einer der ersten Top-Titel, der aufhorchen ließ, war seiner Zeit Tom Clancy's The Division 2. Und auch Ubisoft scheint offenbar überzeugt gewesen zu sein.

So hat der Entwickler und Publisher nun bekannt gegeben, dass die kommende Wirtschafts-Simulation Anno 1800 künftig exklusiv über den Epic Games Store zu haben sein wird. Nach dem Release am 16. April 2019 wird man den neuen Teil der vor allen Dingen in Deutschland erfolgreichen Reihe demnach von Steam als alternative Plattform nehmen.

Die entsprechende Ankündigung tätigte nun Steam-Betreiber Valve. In einem Statement heißt es, dass sich Ubisoft dazu entschieden habe, "das Spiel exklusiv in einem anderen PC Store zu machen". Im Gegensatz zum einst kontrovers diskutierten Metro Exodus werden bisherige Käufe von Anno 1800 per Vorbestellung auf Steam jedoch erfüllt. Wer den Titel also schon vorab über den Valve-Dienst gekauft hat, kann diesen auch weiterhin dort seiner Bibliothek hinzufügen. Auch wird das Spielen via Steam sowie der Bezug aller künftigen Updates über die Plattform möglich sein.

"Wir entschuldigen uns bei Steam-Kunden, die erwartet hatten, dass das Spiel auch nach dem Release-Termin am 16. April erhältlich sein wird", erklärt Valve abschließend. Eine ganz große Überraschung ist der Schritt indes nicht mehr, denn früher im Monat hatten Ubisoft und Epc Games bereits im Rahmen der GDC bekannt gegeben, ihre Exklusivitätsvereinbarung auf "mehrere größere PC-Veröffentlichungen" auszuweiten.