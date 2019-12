Wie in jedem Jahr wurde auch 2019 wieder der Deutsche Entwicklerpreis verliehen - und jetzt stehen die Gewinner fest. Großer Sieger ist Ubisoft, das mit Anno 1800 das beste deutsche Spiel überhaupt ablieferte und damit die Königskategorie der Verleihung für sich entscheiden konnte.

In 16 verschiedenen Kategorien wurde nun der Deutsche Entwicklerpreis 2019 vergeben. Besonderes Augenmerk lag dabei wie gewohnt auf der wichtigsten Kategorie der Preisverleihung, nämlich der des Besten deutschen Computerspiels. Diese Kategorie konnte das auch kommerziell sehr erfolgreiche Anno 1800 für sich entscheiden.

Die Preisverleihung fand am gestrigen Abend, also dem 11. Dezember, in der Flora Köln statt. Auf der Gala konnte Ubisoft Blue Byte mit Anno 1800 dabei nicht nur die Königskategorie gewinnen, sondern zudem noch drei weitere Kategorien für sich entscheiden und damit vier Preise einheimsen.

Durch das Programm führte das Moderatoren-Team Melek Balgün und Fabian Siegismund; insgesamt waren rund 500 Gäste der deutschen Spielebranche anwesend. Die Sieger wurden von einer Experten-Jury bestehend aus mehr als 100 Mitgliedern ermittelt.

Alle Gewinner des Deutschen Entwicklerpreises 2019 im Überblick:

Bestes Deutsches Spiel - Anno 1800

Bestes Studio – Yager Development GmbH, Berlin

Bester Publisher - Headup GmbH, Düren

Bestes Game Design: Anno 1800

Bester Sound - Anno 1800

Beste Grafik - Anno 1800

Beste Story - Pathway

Bestes Indie Game - Lonely Mountains: Downhill

Bestes Mobile Game - Stranded Sails

Innovationspreis - BLAUTOPF VR – Geheimnis der Lau

Sonderpreis Soziales Engagement - Friendly Fire 4 (Youtuber-Spendenmarathon)

Most Wanted - Die Siedler

Dauerbrenner - Tibia

Newcomer Award „Start-up“ – Upside Drown

Newcomer Award „Studierende“ – Wild Woods

Anno 1800 - Die Passage DLC Trailer Der dritte DLC zu Anno 1800 entführt euch in die Arktis.

Förderpreis für junge Entwicklerinnen – Sonderpreis Film- und Medienstiftung NRW

Linda Rendel (Ubisoft Blue Byte, Düsseldorf, Beyond Medusa’s Gate)