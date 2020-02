Animal Crossing: New Horizons

Nintendo hat uns in einer Direct mit Informationen zu Animal Crossing: New Horizons geradezu erschlagen. Wir konnten außerdem bereits höchstpersönlich eine Stunde Inselluft schnuppern. Dabei haben uns einige Dinge vor Freude aus den Strandlatschen gehauen, andere bereiten uns allerdings noch Kopfzerbrechen.

Highlight 1: Die Verbindung mit Pocket Camp

Dass Animal Crossing: New Horizons sich in irgendeiner Form etwas vom Mobile-Spin-off Pocket Camp abguckt, war eine der größten Sorgen der Fans. Seit der Einführung von Glückskeksen, im Grunde Lootboxen, gilt das Handyspiel als extrem geldhungrig und repetitiv. Eine Verbindung zu Pocket Camp wird New Horizons dennoch haben, wenn auch eine positive: Wer beide Titel spielt, erhält aus dem jeweils anderen Spiel thematisch passende Gegenstände, um die einsame Insel respektive den Campingplatz zu verschönern. Keine Mikrotransaktionen, kein Früchte-Grind. Das Inselleben ist gerettet.