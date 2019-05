Patrice Desilets, der Schöpfer des ersten Assassin's Creed, werkelt seit geraumer Zeit am durchaus interessanten Titel Ancestors: The Humankind Odyssey. Dieser hat nun endlich einen Release-Termin erhalten.

Entwickler Panache Digital Games um Assassin's-Creed-Schöpfer Patrice Desilets hat heute etwas überraschend den Release-Termin des ersten hauseigenen Titels Ancestors: The Humankind Odyssey. Interessant dabei: Die Menschheitsgeschichte lässt sich zunächst auf dem PC zocken; die Konsolenfassungen erscheinen - etwas untypisch - erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ab dem 27. August 2019 werden PC-Gamer demnach bereits zuschlagen dürfen, müssen sich dazu aber erneut in den Epic Games Store begeben. Auch das neue Spiel des Assassin's-Creed-Schöpfers ist nämlich exklusiv dort erhältlich; bei Steam werdet ihr die PC-Fassung vergeblich suchen.

Zum genannten Termin trifft das zudem auch auf Konsolenspieler zu, die im Regal des Händlers ihres Vertrauens suchen. Auf PS4 und Xbox One fällt die Wartezeit nämlich noch länger aus, denn auf diesen Heimkonsolen soll Ancestors erst im Dezember 2019 veröffentlicht werden; das konkrete Datum steht insoweit aber zunächst noch aus.

In Anceostrs: The Humankind Odyssey stellt ihr euch der Herausforderung, in einem Zeitraum von zehn bis zwei Millionen Jahren vor Christus in der rauen Umgebung Afrikas zu überleben und euch zu entwickeln. In dem Survival-Titel mit offener Spielwelt erkundet ihr als affenartiger Ahne des Menschen das Afrika des Neogens und erweitert nach und nach euer Territorium und entwickelt euch weiter. Im Fokus des Spiels stehen Evolution, Entdeckung und Überleben. Den neuesten Trailer zum Spiel könnt ihr euch anbei ansehen.