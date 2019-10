Panache Digital Games hatte im Sommer bereits die PC-Fassung von Ancestors: The Humankind Odyssey veröffentlicht. Konsolenspieler mussten bisher warten, werden nun aber ebenfalls bald bedient.

Viele Jahre lang hat der Schöpfer des ursprünglichen Assassin's Creed, Patrice Desilets, mit seinem neuen Entwicklerteam von Panache Digital Games an Ancestors: The Humankind Odyssey gewerkelt. Via Private Division wurde der Titel schlussendlich am 27. August 2019 auch veröffentlicht - allerdings zunächst eben nur für den PC.

Eine Umsetzung für PS4 und Xbox One war schon länger geplant, ließ bisher aber noch auf sich warten. Zuletzt hatte man mit Dezember 2019 bereits eine pauschale Angabe zur geplanten Veröffentlichung gemacht, jetzt ließ man auch den finalen Release-Termin folgen.

Wer sich das um die Evolution von Affen und Menschen drehende Survival-Spiel auf PS4 oder Xbox One zulegen möchte, darf den Kalender zücken. Ab dem 06. Dezember 2019 werden beide Umsetzungen zum Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen sind im PlayStation Store sowie im Microsoft Store ab sofort bereits möglich; einen neuen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.

Das Spiel wusste auf dem PC nicht vollends zu überzeugen und hat durchaus polarisiert, da auch viele interessante Ansätze nicht von der Hand zu weisen sind. Unser Ancestors: The Humankind Odyssey Review könnt ihr als Einstimmung auf den Konsolen-Release noch einmal nachlesen.