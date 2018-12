Patrice Desilets ist der Schöpfer des ursprünglichen Assassin's Creed. Mittlerweile hat er sein eigenes Studio und werkelt an Ancestors: The Humankind Odyssey. Nachdem es lange ruhig um den Titel geworden war, gibt es in Kürze nun endlich handfeste Eindrücke!

Via Twitter haben sich Patrice Desilets und sein Studio Panache Digital Games nun nämlich zu Wort gemeldet und bestätigt, dass Ancestors: The Humankind Odyssey in Kürze ausführliches neues Gameplay spendiert bekommen wird. Der Titel des Producers des ersten Assassin's Creed wurde nun nämlich für die am Wochenende bevorstehenden The Game Awards 2018 bestätigt.

Es sei an der Zeit, dass der Titel aus dem Schatten komme, heißt es in der Ankündigung. Anschließend verweist man auf die The Game Awards sowie den Livestream der englischsprachigen Kollegen von GameSpot im Anschluss an die Preisverleihung; dort soll dann eine ausführliche Gameplay-Session zusammen mit Desilets selbst stattfinden.

Die neue Präsentation wird der erste Auftritt von Ancestors: The Humankind Odyssey sein, denn zuletzt war 2017 etwas vom Titel zu sehen. Ursprünglich war das Spiel schon 2015 angekündigt worden.

Thematisch wird auch Ancestors nach Afrika verschlagen, wo ihr beginnend vor zehn Millionen Jahren euren Clan voranbringen müsst. Neben Erkundung werden auch Expansion und Weiterentwicklung wichtige Rollen spielen.

Desilets hatte Ubisoft 2010 während der Entwicklung von Assassin's Creed: Brotherhood verlassen und war zu THQ Montreal gewechselt. Das Studio wurde drei Jahre später von Ubisoft übernommen und Desilets war plötzlich bei Ubisoft zurück. Dort leitete er zunächst die Arbeiten an 1666: Amsterdam, ehe er erneut Abschied vom französischen Entwickler nahm. In der Folge gründete er Panache Digital Games und sicherte sich die Rechte an 1666, das Spiel erblickte jedoch nie das Licht der Welt. Mit Ancestors: The Humankind Odyssey verläuft es diesbezüglich nun hoffentlich besser, auch wenn es noch keinen Release-Termin gibt.