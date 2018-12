Ancestors: The Humankind Odyssey

Schon länger ist bekannt, dass Patrice Desilets, der Schöpfer des ursprünglichen Assassin's Creed, mit Ancestors: The Humankind Odyssey an einem neuen Titel arbeitet. Im Rahmen der Game Awards 2018 gewährte er nun erstmals tiefergehende Einblicke.

So zeigte Desilets zusammen mit seinem neuen Entwicklerstudio Panache Digital Games nun erstmals einen Gameplay-Trailer des kommenden Ancestors: The Humankind Odyssey. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Action-Adventure und Rollenspiel, der zehn Millionen Jahre vor unserer Zeit beginnt.

Im Video, das ihr euch weiter unten ansehen könnt, beginnt in einem nicht näher genannten Land in Afrika alles mit einem Affen, der aus den Bäumen stürzt und sich fortan mit einer riesigen Schlange und allerhand weiterer Gefahren in der feindlichen Umgebung auseinandersetzen muss.

Der Trailer liefert einen kleinen Vorgeschmack davon, was euch im weiteren Spielverlauf erwartet: Dieser nimmt euch mit durch die verschiedenen Epochen und zeigt die Weiterentwicklung des Affen bis hin Richtung Mensch auf. Der Charakter muss in der Wildnis jagen und schlicht überleben. Mit der Weiterentwicklung der Affen bekommt der Spieler immer neue Spieloptionen an die Hand.

Ursprünglich sollte der Titel einmal im Episodenformat erscheinen, wobei jede Episode die vorherigen Entscheidungen über Blutlinien und Geschichten übernommen hätte und dementsprechend anders ausgefallen wäre. Dieser Umstand soll weiterhin so gültig sein, allerdings nahm man zwischenzeitlich von der Veröffentlichung im Episodenformat Abstand. Einen Release-Termin für das komplette Spiel gibt es aber zunächst weiter nicht. Als Publisher wird das Publishing-Label Private Division von Take-Two fungieren.