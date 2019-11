Der Nächste bitte! Nach dem Start von Google Stadia steht nicht nur Microsofts Game-Streaming-Dienst Project xCloud in den Startlöchern, auch Amazon will sich das vermeintlich lukrative Geschäft wohl keineswegs entgehen lassen.

Gibt es bald den nächsten "big player" in der Spielebranche? Laut einem neuen Bericht soll nach Google mit Stadia auch Amazon groß in das Business einsteigen und vermutlich im kommenden Jahr 2020 einen eigenen Game-Streaming-Dienst ankündigen. Amazon würde dann in direkte Konkurrenz zu Google Stadia, Microsofts Project xCloud und Sonys PlayStation Now treten.

So berichten die renommierten und gut informierten Kollegen von CNET nun, dass Amazon aktuell Mitarbeiter für den eigenen sehr ambitionierten Game-Streaming-Dienst einstellt. Diese sollen dann den Start des Dienstes noch 2020 sicherstellen.

Bereits zuvor in diesem Jahr berichtete The Information, dass Amazon an einem solchen Service arbeiten würde; diese Spekulationen erhalten nun neue Nahrung. Zwischenzeitlich seien die Arbeiten demnach deutlich weiter fortgeschritten und eine Ankündigung im kommenden Jahr beschlossene Sache.

Angetrieben soll der Dienst von Amazons AWS-Cloud-Service werden und auch eine Twitch-Integration soll fest eingeplant sein. Insoweit positioniert man sich auch diesbezüglich als direkter Google-Konkurrent, denn bei Stadia sollen ja auch YouTube-Funktionen eingebunden werden.

Auch der bekannte Branchenanalyst Michael Pachter von Wedbush äußerte sich zur Thematik und gibt zum Besten: "Die Chancen, dass die Xbox Scarlett und die PS5 veröffentlicht werden, ohne dass Amazon dabei wäre, sind gleich Null." Damit wäre dann wohl vorläufig alles gesagt und es bleibt nur noch die Ankündigung durch Amazon selbst abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden!